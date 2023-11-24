Рейтинг@Mail.ru
МЧС подтвердило идею давать выходные пострадавшим от чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 24.11.2023 (обновлено: 11:12 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/mchs-1911517838.html
МЧС подтвердило идею давать выходные пострадавшим от чрезвычайных ситуаций
МЧС подтвердило идею давать выходные пострадавшим от чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 24.11.2023
МЧС подтвердило идею давать выходные пострадавшим от чрезвычайных ситуаций
МЧС России рассматривает возможность предоставлять оплачиваемый выходной и отпуск за свой счет для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:59
2023-11-24T11:12
происшествия
здоровье - общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602387152_0:10:3076:1741_1920x0_80_0_0_b574ec24deda86ef2e36daf746780f28.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. МЧС России рассматривает возможность предоставлять оплачиваемый выходной и отпуск за свой счет для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "МЧС РФ будет продолжено рассмотрение вопроса о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части предоставления дополнительного оплачиваемого выходного дня и отпуска без сохранения заработной платы для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций", - говорится в ответе ведомства. В МЧС уточнили, что работа ведется с Минтрудом, Минфином и Минэкономразвития России. Как считают в ведомстве, реализация этой инициативы повысит "социальную защищенность граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", позволит своевременно решать семейно-бытовые вопросы и обеспечит необходимыми возможностями для восстановления утраченных документов и условий их жизни. Согласно федеральному закону "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 года, чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
https://ria.ru/20231122/gorenie-1910947994.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602387152_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_9a4874bdd609752d09854b9040675f40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС подтвердило идею давать выходные пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

МЧС предложило давать отпуска за свой счет пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. МЧС России рассматривает возможность предоставлять оплачиваемый выходной и отпуск за свой счет для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"МЧС РФ будет продолжено рассмотрение вопроса о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части предоставления дополнительного оплачиваемого выходного дня и отпуска без сохранения заработной платы для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций", - говорится в ответе ведомства. В МЧС уточнили, что работа ведется с Минтрудом, Минфином и Минэкономразвития России.
Как считают в ведомстве, реализация этой инициативы повысит "социальную защищенность граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", позволит своевременно решать семейно-бытовые вопросы и обеспечит необходимыми возможностями для восстановления утраченных документов и условий их жизни.
Согласно федеральному закону "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 года, чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В Москве спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе
22 ноября, 01:14
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала