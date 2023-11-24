https://ria.ru/20231124/mchs-1911517838.html

МЧС подтвердило идею давать выходные пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

МЧС подтвердило идею давать выходные пострадавшим от чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 24.11.2023

МЧС подтвердило идею давать выходные пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

МЧС России рассматривает возможность предоставлять оплачиваемый выходной и отпуск за свой счет для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:59

2023-11-24T10:59

2023-11-24T11:12

происшествия

здоровье - общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. МЧС России рассматривает возможность предоставлять оплачиваемый выходной и отпуск за свой счет для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "МЧС РФ будет продолжено рассмотрение вопроса о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части предоставления дополнительного оплачиваемого выходного дня и отпуска без сохранения заработной платы для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций", - говорится в ответе ведомства. В МЧС уточнили, что работа ведется с Минтрудом, Минфином и Минэкономразвития России. Как считают в ведомстве, реализация этой инициативы повысит "социальную защищенность граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", позволит своевременно решать семейно-бытовые вопросы и обеспечит необходимыми возможностями для восстановления утраченных документов и условий их жизни. Согласно федеральному закону "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 года, чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

https://ria.ru/20231122/gorenie-1910947994.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)