https://ria.ru/20231124/mchs-1911517838.html
МЧС подтвердило идею давать выходные пострадавшим от чрезвычайных ситуаций
МЧС подтвердило идею давать выходные пострадавшим от чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 24.11.2023
МЧС подтвердило идею давать выходные пострадавшим от чрезвычайных ситуаций
МЧС России рассматривает возможность предоставлять оплачиваемый выходной и отпуск за свой счет для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:59
2023-11-24T10:59
2023-11-24T11:12
происшествия
здоровье - общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602387152_0:10:3076:1741_1920x0_80_0_0_b574ec24deda86ef2e36daf746780f28.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. МЧС России рассматривает возможность предоставлять оплачиваемый выходной и отпуск за свой счет для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "МЧС РФ будет продолжено рассмотрение вопроса о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части предоставления дополнительного оплачиваемого выходного дня и отпуска без сохранения заработной платы для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций", - говорится в ответе ведомства. В МЧС уточнили, что работа ведется с Минтрудом, Минфином и Минэкономразвития России. Как считают в ведомстве, реализация этой инициативы повысит "социальную защищенность граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", позволит своевременно решать семейно-бытовые вопросы и обеспечит необходимыми возможностями для восстановления утраченных документов и условий их жизни. Согласно федеральному закону "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 года, чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
https://ria.ru/20231122/gorenie-1910947994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС подтвердило идею давать выходные пострадавшим от чрезвычайных ситуаций
МЧС предложило давать отпуска за свой счет пострадавшим от чрезвычайных ситуаций
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. МЧС России рассматривает возможность предоставлять оплачиваемый выходной и отпуск за свой счет для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"МЧС РФ будет продолжено рассмотрение вопроса о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части предоставления дополнительного оплачиваемого выходного дня и отпуска без сохранения заработной платы для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций", - говорится в ответе ведомства. В МЧС уточнили, что работа ведется с Минтрудом, Минфином и Минэкономразвития
России.
Как считают в ведомстве, реализация этой инициативы повысит "социальную защищенность граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", позволит своевременно решать семейно-бытовые вопросы и обеспечит необходимыми возможностями для восстановления утраченных документов и условий их жизни.
Согласно федеральному закону "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 года, чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
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