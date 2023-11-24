https://ria.ru/20231124/mchs-1911474406.html

МЧС предложило давать выходной пострадавшим от бедствий, пишут СМИ

МЧС предложило давать выходной пострадавшим от бедствий, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2023

МЧС предложило давать выходной пострадавшим от бедствий, пишут СМИ

Россиянам, оказавшимся жертвами чрезвычайных ситуаций, следует предоставить дополнительный оплачиваемый выходной или пятидневный отпуск без содержания, пишет... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T02:29

2023-11-24T02:29

2023-11-24T09:01

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россиянам, оказавшимся жертвами чрезвычайных ситуаций, следует предоставить дополнительный оплачиваемый выходной или пятидневный отпуск без содержания, пишет РБК со ссылкой на законопроект, подготовленный МЧС."В трудной жизненной ситуации, сложившейся из-за стихийных бедствий или техногенных аварий, гражданам необходимо свободное время для решения семейно-бытовых вопросов, восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности", — пишет издание.По его информации, россияне смогут получить дополнительный выходной день с сохранением средней зарплаты или отпуск без содержания на срок до пяти календарных дней.Издание, ссылаясь на материалы законопроекта МЧС, отмечает, что для получения этих льгот нужно документально установить факт проживания в зоне бедствия, а также подтвердить нарушение условий жизнедеятельности и утрату имущества в результате ЧС. Но, как уточняется в материале, законодательно предлагается закрепить право работодателя организовать процесс предоставления дополнительного выходного и отпуска "без ущерба производственному процессу". В целом предлагаемый механизм "позволит защитить интересы как граждан, так и работодателей".Газета отправила запрос в Минтруд. Уточняется, что рассмотрение поправок может состояться на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 24 ноября.

https://ria.ru/20231114/evakuatsiya-1909268025.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)