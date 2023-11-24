Рейтинг@Mail.ru
МЧС предложило давать выходной пострадавшим от бедствий, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 24.11.2023 (обновлено: 09:01 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/mchs-1911474406.html
МЧС предложило давать выходной пострадавшим от бедствий, пишут СМИ
МЧС предложило давать выходной пострадавшим от бедствий, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2023
МЧС предложило давать выходной пострадавшим от бедствий, пишут СМИ
Россиянам, оказавшимся жертвами чрезвычайных ситуаций, следует предоставить дополнительный оплачиваемый выходной или пятидневный отпуск без содержания, пишет... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T02:29
2023-11-24T09:01
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россиянам, оказавшимся жертвами чрезвычайных ситуаций, следует предоставить дополнительный оплачиваемый выходной или пятидневный отпуск без содержания, пишет РБК со ссылкой на законопроект, подготовленный МЧС.&quot;В трудной жизненной ситуации, сложившейся из-за стихийных бедствий или техногенных аварий, гражданам необходимо свободное время для решения семейно-бытовых вопросов, восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности&quot;, — пишет издание.По его информации, россияне смогут получить дополнительный выходной день с сохранением средней зарплаты или отпуск без содержания на срок до пяти календарных дней.Издание, ссылаясь на материалы законопроекта МЧС, отмечает, что для получения этих льгот нужно документально установить факт проживания в зоне бедствия, а также подтвердить нарушение условий жизнедеятельности и утрату имущества в результате ЧС. Но, как уточняется в материале, законодательно предлагается закрепить право работодателя организовать процесс предоставления дополнительного выходного и отпуска "без ущерба производственному процессу". В целом предлагаемый механизм "позволит защитить интересы как граждан, так и работодателей".Газета отправила запрос в Минтруд. Уточняется, что рассмотрение поправок может состояться на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 24 ноября.
https://ria.ru/20231114/evakuatsiya-1909268025.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС предложило давать выходной пострадавшим от бедствий, пишут СМИ

РБК: МЧС России предложило давать пострадавшим при ЧС оплачиваемый выходной

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россиянам, оказавшимся жертвами чрезвычайных ситуаций, следует предоставить дополнительный оплачиваемый выходной или пятидневный отпуск без содержания, пишет РБК со ссылкой на законопроект, подготовленный МЧС.
«

"В трудной жизненной ситуации, сложившейся из-за стихийных бедствий или техногенных аварий, гражданам необходимо свободное время для решения семейно-бытовых вопросов, восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности", — пишет издание.

По его информации, россияне смогут получить дополнительный выходной день с сохранением средней зарплаты или отпуск без содержания на срок до пяти календарных дней.
Издание, ссылаясь на материалы законопроекта МЧС, отмечает, что для получения этих льгот нужно документально установить факт проживания в зоне бедствия, а также подтвердить нарушение условий жизнедеятельности и утрату имущества в результате ЧС. Но, как уточняется в материале, законодательно предлагается закрепить право работодателя организовать процесс предоставления дополнительного выходного и отпуска "без ущерба производственному процессу". В целом предлагаемый механизм "позволит защитить интересы как граждан, так и работодателей".
Газета отправила запрос в Минтруд. Уточняется, что рассмотрение поправок может состояться на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 24 ноября.
Волоколамск - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
В МЧС рассказали, где разместят эвакуированных из Газы
14 ноября, 02:10
 
ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала