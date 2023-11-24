https://ria.ru/20231124/lvova-belova-1911585097.html
Львова-Белова назвала число детей, убитых родителями в России за 2022 год
Львова-Белова назвала число детей, убитых родителями в России за 2022 год - РИА Новости, 24.11.2023
Львова-Белова назвала число детей, убитых родителями в России за 2022 год
Родители убили 80 детей в России в прошлом году, это жуткая цифра, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:00
2023-11-24T14:00
2023-11-24T14:02
происшествия
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Родители убили 80 детей в России в прошлом году, это жуткая цифра, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Согласно статистическим данным, за последний год более 100 тысяч преступлений было совершенно против несовершеннолетних… В 2022 году было совершенно 80 убийств детей родителями. Кажется, что это очень жуткая цифра", - сказала Львова-Белова в рамках "Открытого диалога". Говоря о профилактике подобных преступлений, омбудсмен напомнила, что разрабатывается стратегия комплексной безопасности детей в РФ. "Надеюсь, что вот реализация (этого - ред.) позволит существенно улучшить ситуацию в этой сфере", - добавила она.
https://ria.ru/20231124/ubiystvo-1911524232.html
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происшествия, россия, мария львова-белова
Происшествия, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова назвала число детей, убитых родителями в России за 2022 год
Львова-Белова: родители убили 80 детей в РФ за 2022 год, это жуткая цифра