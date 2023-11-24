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В Ливии высказались против иностранных военных баз на территории страны - РИА Новости, 24.11.2023
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00:15 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/liviya-1911469156.html
В Ливии высказались против иностранных военных баз на территории страны
В Ливии высказались против иностранных военных баз на территории страны - РИА Новости, 24.11.2023
В Ливии высказались против иностранных военных баз на территории страны
Спикер Палаты представителей (парламента) Ливии Агила Салех заявил в интервью РИА Новости, что выступает против создания на территории страны иностранных... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T00:15
2023-11-24T00:15
в мире
ливия
триполи
фатхи башага
муаммар каддафи
халифа хафтар
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БЕНГАЗИ, 24 ноя - РИА Новости. Спикер Палаты представителей (парламента) Ливии Агила Салех заявил в интервью РИА Новости, что выступает против создания на территории страны иностранных военных баз. "Что касается иностранных военных баз, мы отвергаем (создание) любой военной базы в нашей стране, мы сами можем защитить нашу страну", - сказал Салех. По его словам, приемлемым для Ливии является лишь обмен опытом и военно-техническое сотрудничество с другими государствами. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20231124/liviya-1911468713.html
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в мире, ливия, триполи, фатхи башага , муаммар каддафи, халифа хафтар
В мире, Ливия, Триполи, Фатхи Башага , Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар
В Ливии высказались против иностранных военных баз на территории страны

Спикер парламента Ливии выступил против иностранных военных баз в стране

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкФлаг Ливии
Флаг Ливии - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Флаг Ливии. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 24 ноя - РИА Новости. Спикер Палаты представителей (парламента) Ливии Агила Салех заявил в интервью РИА Новости, что выступает против создания на территории страны иностранных военных баз.
«
"Что касается иностранных военных баз, мы отвергаем (создание) любой военной базы в нашей стране, мы сами можем защитить нашу страну", - сказал Салех.
По его словам, приемлемым для Ливии является лишь обмен опытом и военно-техническое сотрудничество с другими государствами.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
Председатель Палаты депутатов Ливии Акила Салех - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Спикер парламента Ливии рассчитывает встретиться с президентом Турции
00:06
 
В миреЛивияТриполиФатхи БашагаМуаммар КаддафиХалифа Хафтар
 
 
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