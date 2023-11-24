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Почти половину лесопожарной техники в МО оснастили спутниковой навигацией
Почти половину лесопожарной техники в МО оснастили спутниковой навигацией - РИА Новости, 24.11.2023
Почти половину лесопожарной техники в МО оснастили спутниковой навигацией
В подмосковном лесном хозяйстве сейчас насчитывается более тысячи машин. На 45% из них установлена спутниковая навигационная система на базе технологий ГЛОНАСС, РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:12
2023-11-24T16:12
2023-11-24T16:12
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В подмосковном лесном хозяйстве сейчас насчитывается более тысячи машин. На 45% из них установлена спутниковая навигационная система на базе технологий ГЛОНАСС, сообщил телеканал "360".Глава минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов рассказал, что благодаря этому получается направлять на ликвидацию огня ту технику, которая располагается ближе всего к очагу возгорания."Это не только требование времени, но и реальный, отработанный механизм контроля. ГЛОНАСС интегрирована с системой СОУЛП. На мониторы в региональной диспетчерской службе областного Комитета лесного хозяйства выводится информация о находящейся в данный момент технике в лесах, а также о незадействованных автомобилях", – отметил Мурашов.За первые шесть месяцев 2024 года спутниковой навигационной системой оснастят всю технику ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
В подмосковном лесном хозяйстве сейчас насчитывается более тысячи машин. На 45% из них установлена спутниковая навигационная система на базе технологий ГЛОНАСС, сообщил телеканал "360"
.
Глава минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов рассказал, что благодаря этому получается направлять на ликвидацию огня ту технику, которая располагается ближе всего к очагу возгорания.
"Это не только требование времени, но и реальный, отработанный механизм контроля. ГЛОНАСС интегрирована с системой СОУЛП. На мониторы в региональной диспетчерской службе областного Комитета лесного хозяйства выводится информация о находящейся в данный момент технике в лесах, а также о незадействованных автомобилях", – отметил Мурашов.
За первые шесть месяцев 2024 года спутниковой навигационной системой оснастят всю технику ведомства.