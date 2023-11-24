Рейтинг@Mail.ru
Почти половину лесопожарной техники в МО оснастили спутниковой навигацией - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:12 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/les-1911659404.html
Почти половину лесопожарной техники в МО оснастили спутниковой навигацией
Почти половину лесопожарной техники в МО оснастили спутниковой навигацией - РИА Новости, 24.11.2023
Почти половину лесопожарной техники в МО оснастили спутниковой навигацией
В подмосковном лесном хозяйстве сейчас насчитывается более тысячи машин. На 45% из них установлена спутниковая навигационная система на базе технологий ГЛОНАСС, РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:12
2023-11-24T16:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810462283_322:1027:2136:2047_1920x0_80_0_0_a818fff42a63b59c70e2076314be121e.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В подмосковном лесном хозяйстве сейчас насчитывается более тысячи машин. На 45% из них установлена спутниковая навигационная система на базе технологий ГЛОНАСС, сообщил телеканал "360".Глава минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов рассказал, что благодаря этому получается направлять на ликвидацию огня ту технику, которая располагается ближе всего к очагу возгорания."Это не только требование времени, но и реальный, отработанный механизм контроля. ГЛОНАСС интегрирована с системой СОУЛП. На мониторы в региональной диспетчерской службе областного Комитета лесного хозяйства выводится информация о находящейся в данный момент технике в лесах, а также о незадействованных автомобилях", – отметил Мурашов.За первые шесть месяцев 2024 года спутниковой навигационной системой оснастят всю технику ведомства.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810462283_239:586:2188:2047_1920x0_80_0_0_6b0eb130b8fabc464638ff8b429dedd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Почти половину лесопожарной техники в МО оснастили спутниковой навигацией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМасштабные тактико-специальные учения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров в Ногинском районе Московской области
Масштабные тактико-специальные учения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров в Ногинском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В подмосковном лесном хозяйстве сейчас насчитывается более тысячи машин. На 45% из них установлена спутниковая навигационная система на базе технологий ГЛОНАСС, сообщил телеканал "360".
Глава минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов рассказал, что благодаря этому получается направлять на ликвидацию огня ту технику, которая располагается ближе всего к очагу возгорания.
"Это не только требование времени, но и реальный, отработанный механизм контроля. ГЛОНАСС интегрирована с системой СОУЛП. На мониторы в региональной диспетчерской службе областного Комитета лесного хозяйства выводится информация о находящейся в данный момент технике в лесах, а также о незадействованных автомобилях", – отметил Мурашов.
За первые шесть месяцев 2024 года спутниковой навигационной системой оснастят всю технику ведомства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала