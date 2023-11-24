https://ria.ru/20231124/lekarstva-1911702031.html

Эксперт спрогнозировал увеличение доли российских лекарств на рынке

Эксперт спрогнозировал увеличение доли российских лекарств на рынке - РИА Новости, 24.11.2023

Эксперт спрогнозировал увеличение доли российских лекарств на рынке

Доля произведенных в России лекарственных препаратов за последние два года выросла и будет продолжать расти в будущем, на рынке уже есть случаи практически... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:18

2023-11-24T18:18

2023-11-24T18:18

россия

здоровье - общество

здоровье

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Доля произведенных в России лекарственных препаратов за последние два года выросла и будет продолжать расти в будущем, на рынке уже есть случаи практически полного замещения иностранных продуктов, рассказал РИА Новости гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. "Соотношение импортных и локализованных лекарственных препаратов в структуре российского фармрынка с 2022 года в денежном и натуральном выражении не сильно изменилось. По итогам 8 месяцев 2023 года в рознице 33,4% импорта в натуральном выражении, 66,6% занимают локализованные препараты. Для сравнения, доля локализованных лекарств в аптечном сегменте в 2021 году составляла 65,4%, то есть тренд на замещение есть, пусть и небольшой, и есть все основания полагать, что локализованные препараты и дальше будут наращивать свою долю", - сообщил он в кулуарах первого съезда Российской ассоциации аптечных сетей (РААС). Для такого тренда на рынке, по словам Шуляка, есть несколько причин. Так, в первую очередь это связано с тем, что компании "биг фармы" перестали активно промоутировать свои продукты - и на телевидении, и в работе с врачами. "Эстафету подхватили отечественные производители, которые сейчас активно по всем каналам продвигают свою продукцию. Это переориентирует розничного потребителя на локализованные продукты", - пояснил эксперт. Кроме того, уже есть случаи практически полного замещения ушедших с рынка препаратов. "Например, российская фармкомпания обеспечила в прошлом году 95% потребностей отечественного рынка в вакцине от ротавируса, заместив в том числе объемы ушедшего из России американского продукта. В октябре этого года зарегистрирован отечественный препарат, который должен заменить ушедший с российского рынка препарат "Оземпик", применяющийся для лечения диабета", - привел он пример. Однако это скорее точечные истории, отметил гендиректор DSM Group, быстрого замещения импортных препаратов в рамках одного года ожидать и не стоило: организация производства, закупка субстанций, регистрация препарата - это очень долгие процессы. "Кроме того, в госсегменте закупается большое число зарубежных инновационных дорогостоящих препаратов, заместить которые можно только по принудительному лицензированию. И такие прецеденты есть, но они единичные", - добавил Шуляк.

https://ria.ru/20231108/meditsina-1908267122.html

https://ria.ru/20230903/zakupki-1893921373.html

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