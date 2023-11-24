https://ria.ru/20231124/kuzbass-1911585225.html
Власти Кузбасса продлили льготы участникам СВО и учредили новую медаль
Власти Кузбасса продлили льготы участникам СВО и учредили новую медаль - РИА Новости, 24.11.2023
Власти Кузбасса продлили льготы участникам СВО и учредили новую медаль
По инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева участникам специальной военной операции (СВО) продлили льготы, а также в регионе учредили новую... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:00
2023-11-24T14:00
2023-11-24T16:41
специальная военная операция на украине
кемеровская область
сергей цивилев
вооруженные силы рф
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КЕМЕРОВО, 24 ноя – РИА Новости. По инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева участникам специальной военной операции (СВО) продлили льготы, а также в регионе учредили новую медаль, сообщает пресс-служба облправительства."По инициативе губернатора Сергея Цивилева учреждена новая региональная награда — медаль "Михаил Сперанский". Кроме того, в регионе продлили льготы по транспортному налогу для участников специальной военной операции", – говорится в сообщении.Соответствующие законопроекты в двух чтениях поддержали депутаты парламента Кузбасса."От уплаты транспортного налога за 2023 год освобождены кузбассовцы, которые отправились на спецоперацию до 31 декабря 2023 года. Льгота действует в отношении всех транспортных средств, зарегистрированных на этих налогоплательщиков. Чтобы ею воспользоваться, не требуется подача заявления: нужные сведения в налоговые органы передаст департамент военно-мобилизационной подготовки", – говорится в релизе.Ранее от уплаты транспортного налога за 2021-2022 годы были освобождены кузбассовцы, заключившие контракт на участие в специальной военной операции, а также мобилизованные в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 21 сентября 2022 года.Медалью "Михаил Сперанский" будут награждаться граждане и организации "за значительный вклад в становление гражданского общества, развитие российской государственности и заслуги в сфере юстиции и обеспечения законности, изучения и преподавания юриспруденции, государственного и муниципального управления, теологии, религиоведения, оказания юридической помощи гражданам и иной правозащитной деятельности, увековечения памяти выдающихся государственных и общественных деятелей Сибири, а также государственные и муниципальные служащие за безупречную службу, имеющие общий стаж государственной или муниципальной службы не менее 20 лет".На лицевой стороне медали изображен российский государственный и общественный деятель, реформатор, законотворец, правовед, основоположник юридической науки и классического юридического образования в России Михаил Михайлович Сперанский. В 1819-1821 годах он был сибирским генерал-губернатором.
https://ria.ru/20230930/gorlovka-1899618873.html
https://ria.ru/20230626/oborudovanie-1880435765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, сергей цивилев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Вооруженные силы РФ
Власти Кузбасса продлили льготы участникам СВО и учредили новую медаль
Власти Кузбасса продлили льготы участникам СВО
КЕМЕРОВО, 24 ноя – РИА Новости.
По инициативе губернатора Кемеровской области
Сергея Цивилева участникам специальной военной операции (СВО) продлили льготы, а также в регионе учредили новую медаль, сообщает пресс-служба облправительства.
"По инициативе губернатора Сергея Цивилева учреждена новая региональная награда — медаль "Михаил Сперанский
". Кроме того, в регионе продлили льготы по транспортному налогу для участников специальной военной операции", – говорится в сообщении.
Соответствующие законопроекты в двух чтениях поддержали депутаты парламента Кузбасса.
"От уплаты транспортного налога за 2023 год освобождены кузбассовцы, которые отправились на спецоперацию до 31 декабря 2023 года. Льгота действует в отношении всех транспортных средств, зарегистрированных на этих налогоплательщиков. Чтобы ею воспользоваться, не требуется подача заявления: нужные сведения в налоговые органы передаст департамент военно-мобилизационной подготовки", – говорится в релизе.
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Ранее от уплаты транспортного налога за 2021-2022 годы были освобождены кузбассовцы, заключившие контракт на участие в специальной военной операции, а также мобилизованные в соответствии с указом президента России Владимира Путина
от 21 сентября 2022 года.
Медалью "Михаил Сперанский" будут награждаться граждане и организации "за значительный вклад в становление гражданского общества, развитие российской государственности и заслуги в сфере юстиции и обеспечения законности, изучения и преподавания юриспруденции, государственного и муниципального управления, теологии, религиоведения, оказания юридической помощи гражданам и иной правозащитной деятельности, увековечения памяти выдающихся государственных и общественных деятелей Сибири, а также государственные и муниципальные служащие за безупречную службу, имеющие общий стаж государственной или муниципальной службы не менее 20 лет".
На лицевой стороне медали изображен российский государственный и общественный деятель, реформатор, законотворец, правовед, основоположник юридической науки и классического юридического образования в России Михаил Михайлович Сперанский. В 1819-1821 годах он был сибирским генерал-губернатором.
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