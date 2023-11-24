https://ria.ru/20231124/kultura-1911672211.html

Пашинян оценил роль русской культуры в современном мире

Пашинян оценил роль русской культуры в современном мире - РИА Новости, 24.11.2023

Пашинян оценил роль русской культуры в современном мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан, заявил, что невозможно спорить с огромной ролью русской культуры в современном РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:52

2023-11-24T16:52

2023-11-24T17:37

культура

никол пашинян

армения

россия

новости культуры

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898532619_0:86:3072:1813_1920x0_80_0_0_48de3fb54dea7a4364fcc8b2f6236eb7.jpg

ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан, заявил, что невозможно спорить с огромной ролью русской культуры в современном мире.Один из представителей армянской диаспоры Бельгии, задавая вопрос Пашиняну, выразил мнение, что влияние русского языка и культуры - "худшее, что может быть". Затем спрашивающий поинтересовался, что в Армении делается для нейтрализации этого влияния."В политическом смысле можно по-разному относиться к России, но не считаю возможным оспаривать огромную роль русской культуры в современном мире и цивилизации. В этом смысле я не соглашусь с рядом ваших утверждений... Не думаю, что можно ставить под сомнение Толстого, Чайковского, Шостаковича... И так можно перечислять сотни имен во всех сферах - культуры, политики, науки", - сказал Пашинян.Он добавил, что не представляет, чтобы какой-либо другой язык, кроме армянского, получил бы в Армении официальный статус, но призывает сограждан, и особенно молодежь, учить иностранные языки, в том числе русский, так как это важно для повышения конкурентоспособности в современном мире. "Тем более в контексте глубоких экономических, культурных, и политических связей между Арменией и РФ", - сказал армянский премьер.

https://ria.ru/20231124/pashinyan-1911663651.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

никол пашинян, армения, россия, новости культуры, в мире