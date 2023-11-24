https://ria.ru/20231124/kultura-1911672211.html
Пашинян оценил роль русской культуры в современном мире
Пашинян оценил роль русской культуры в современном мире - РИА Новости, 24.11.2023
Пашинян оценил роль русской культуры в современном мире
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан, заявил, что невозможно спорить с огромной ролью русской культуры в современном РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:52
2023-11-24T16:52
2023-11-24T17:37
культура
никол пашинян
армения
россия
новости культуры
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898532619_0:86:3072:1813_1920x0_80_0_0_48de3fb54dea7a4364fcc8b2f6236eb7.jpg
ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан, заявил, что невозможно спорить с огромной ролью русской культуры в современном мире.Один из представителей армянской диаспоры Бельгии, задавая вопрос Пашиняну, выразил мнение, что влияние русского языка и культуры - "худшее, что может быть". Затем спрашивающий поинтересовался, что в Армении делается для нейтрализации этого влияния."В политическом смысле можно по-разному относиться к России, но не считаю возможным оспаривать огромную роль русской культуры в современном мире и цивилизации. В этом смысле я не соглашусь с рядом ваших утверждений... Не думаю, что можно ставить под сомнение Толстого, Чайковского, Шостаковича... И так можно перечислять сотни имен во всех сферах - культуры, политики, науки", - сказал Пашинян.Он добавил, что не представляет, чтобы какой-либо другой язык, кроме армянского, получил бы в Армении официальный статус, но призывает сограждан, и особенно молодежь, учить иностранные языки, в том числе русский, так как это важно для повышения конкурентоспособности в современном мире. "Тем более в контексте глубоких экономических, культурных, и политических связей между Арменией и РФ", - сказал армянский премьер.
https://ria.ru/20231124/pashinyan-1911663651.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898532619_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e89c40a2244e3ce68b56ab317a9ab164.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, армения, россия, новости культуры, в мире
Культура, Никол Пашинян, Армения, Россия, Новости культуры, В мире
Пашинян оценил роль русской культуры в современном мире
Пашинян: невозможно оспаривать роль русской культуры в современном мире
ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан, заявил, что невозможно спорить с огромной ролью русской культуры в современном мире.
Один из представителей армянской диаспоры Бельгии
, задавая вопрос Пашиняну, выразил мнение, что влияние русского языка и культуры - "худшее, что может быть". Затем спрашивающий поинтересовался, что в Армении делается для нейтрализации этого влияния.
"В политическом смысле можно по-разному относиться к России
, но не считаю возможным оспаривать огромную роль русской культуры в современном мире и цивилизации. В этом смысле я не соглашусь с рядом ваших утверждений... Не думаю, что можно ставить под сомнение Толстого, Чайковского, Шостаковича... И так можно перечислять сотни имен во всех сферах - культуры, политики, науки", - сказал Пашинян.
Он добавил, что не представляет, чтобы какой-либо другой язык, кроме армянского, получил бы в Армении официальный статус, но призывает сограждан, и особенно молодежь, учить иностранные языки, в том числе русский, так как это важно для повышения конкурентоспособности в современном мире. "Тем более в контексте глубоких экономических, культурных, и политических связей между Арменией и РФ", - сказал армянский премьер.
Пашинян назвал Россию дружественной страной