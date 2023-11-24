https://ria.ru/20231124/kongress-1911554119.html

Эксперт: Конгресс молодых ученых поможет развитию квантовых технологий

Эксперт: Конгресс молодых ученых поможет развитию квантовых технологий - РИА Новости, 24.11.2023

Эксперт: Конгресс молодых ученых поможет развитию квантовых технологий

Обсуждение наукоемкой составляющей сектора квантовых технологий на предстоящем III Конгрессе молодых ученых поможет донести до молодых исследователей то, что их РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:02

2023-11-24T13:02

2023-11-24T13:02

технологии

сочи

российский квантовый центр

наука

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обсуждение наукоемкой составляющей сектора квантовых технологий на предстоящем III Конгрессе молодых ученых поможет донести до молодых исследователей то, что их таланты необходимы для развития этой области и в конечном счете России и потому будут поддержаны государством, заявил РИА Новости руководитель научной группы "Квантовые информационные технологии" Российского квантового центра Алексей Федоров. "Направление квантовых технологий является одним из наиболее востребованных в России и в мире. На площадке Конгресса молодых ученых обсуждается наукоемкая составляющая этого направления", - сказал Федоров. "Важно донести до молодых исследователей, что их таланты очень нужны для развития этого и других прорывных направлений. Выбирая стезю исследователя или технологического предпринимателя, можно сделать значительный вклад в будущее развитие нашей страны", - подчеркнул он. Квантовые технологии считаются одним из самых многообещающих направлений в сфере исследований и разработок в мире, одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. Область применения квантовых технологий исключительно широка: это компьютеры нового поколения, разработка и создание уникальных лекарств и материалов, оптимизация энергосетей и логистики, а также защищённые каналы передачи данных, сверхчувствительные измерительные приборы, медицина и сфера безопасности Вопросы создания квантовых технологий в России будут обсуждаться на предстоящем 28-30 ноября в Сочи в Парке науки и искусства "Сириус" III Конгрессе молодых ученых. Федоров отметил роль Конгресса для развития сектора исследований и разработок в РФ. "Конгресс молодых ученых - ключевое мероприятие для молодых представителей научного сообщества, позволяющее обсудить насущные вопросы и предложить возможные инициативы для развития науки в нашей стране. Следует отметить, что пространство Конгресса позволяет обсуждать существующие вызовы с разных сторон, так как в дискуссии участвуют представители различных отраслей науки", - сказал собеседник агентства. "Ряд важных инициатив, таких как Десятилетие науки и технологий, был предложен именно на площадке Конгресса молодых ученых. Я знаю несколько примеров, когда Конгресс становился площадкой для междисциплинарного научного сотрудничества", - добавил он. Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Конгресс выступает крупнейшей площадкой для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики и задает основные векторы научно-технологического развития России. РИА Новости - генеральный информационный партнер III Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20231031/molodye_uchenye-1906407398.html

https://ria.ru/20230519/obuchenie-1872911696.html

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технологии, сочи, российский квантовый центр, наука