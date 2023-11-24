https://ria.ru/20231124/kodeks-1911691389.html
Спикер нижегородского парламента поддержал создание кодекса педработника
Спикер нижегородского парламента поддержал создание кодекса педработника - РИА Новости, 24.11.2023
Спикер нижегородского парламента поддержал создание кодекса педработника
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал идею создания кодекса педагогического работника, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:49
2023-11-24T17:49
2023-11-24T17:49
нижегородская область
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал идею создания кодекса педагогического работника, сообщает пресс-служба регионального парламента. Представители регионального министерства образования, Нижегородского совета женщин, руководители нижегородских лицеев и гимназий приняли участие в заседании круглого стола, организованного областным парламентом. "По мнению педагогов, сейчас необходимо повышать престиж профессии учителя. Большое внимание должно уделяться не только уровню образования, но и внешнему виду. На встрече было предложено создать региональный кодекс педагогического работника - по аналогии с кодексом муниципального (государственного) служащего. Кодекс должен регламентировать, в том числе, внедрение единого стандарта одежды для учителей. Спикер нижегородского парламента поддержал эту идею", - говорится в сообщении. Еще одной инициативой, предложенной преподавательским сообществом, стало учреждение награды для педагогических работников. В регионе существует единственная специальная награда - почётный диплом "За заслуги в развитии системы образования Нижегородской области". Участники встречи предложили учредить на региональном уровне новое звание – "Учитель-наставник". "Система наставничества "педагог-педагог" практически отсутствует, хотя многим студентам-практикантам, молодым преподавателям такая помощь крайне необходима. Тем более на федеральном уровне такие квалификационные категории будут внедрены. Это важное направление работы, нужно не допускать ухудшения ситуации с кадровым дефицитом в школах. Понятно, что во многом на ситуацию влияет уровень зарплаты, сегодня это одна из болевых точек сферы образования. Обязательно проработаем этот вопрос на Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Участники встречи также обсудили необходимость строительства межвузовского семейного общежития. По мнению руководителя главного управления записи актов гражданского состояния Нижегородской области, председателя Нижегородского совета женщин Ольги Красновой, это позволит молодым людям не откладывать создание семьи, которая может зародиться ещё в студенческие годы. Особенно это будет востребовано у студентов, которые учатся в разных вузах. Таким образом повысится вероятность того, что они останутся жить и работать в Нижегородской области, каждый по своей специальности.
https://ria.ru/20231116/remont-1909881463.html
https://ria.ru/20231031/zal-1906509677.html
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нижегородская область
Нижегородская область, Нижегородская область
Спикер нижегородского парламента поддержал создание кодекса педработника
Спикер нижегородского парламента поддержал создание кодекса педработника
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал идею создания кодекса педагогического работника, сообщает пресс-служба
регионального парламента.
Представители регионального министерства образования, Нижегородского совета женщин, руководители нижегородских лицеев и гимназий приняли участие в заседании круглого стола, организованного областным парламентом.
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"По мнению педагогов, сейчас необходимо повышать престиж профессии учителя. Большое внимание должно уделяться не только уровню образования, но и внешнему виду. На встрече было предложено создать региональный кодекс педагогического работника - по аналогии с кодексом муниципального (государственного) служащего. Кодекс должен регламентировать, в том числе, внедрение единого стандарта одежды для учителей. Спикер нижегородского парламента поддержал эту идею", - говорится в сообщении.
Еще одной инициативой, предложенной преподавательским сообществом, стало учреждение награды для педагогических работников. В регионе существует единственная специальная награда - почётный диплом "За заслуги в развитии системы образования Нижегородской области". Участники встречи предложили учредить на региональном уровне новое звание – "Учитель-наставник".
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"Система наставничества "педагог-педагог" практически отсутствует, хотя многим студентам-практикантам, молодым преподавателям такая помощь крайне необходима. Тем более на федеральном уровне такие квалификационные категории будут внедрены. Это важное направление работы, нужно не допускать ухудшения ситуации с кадровым дефицитом в школах. Понятно, что во многом на ситуацию влияет уровень зарплаты, сегодня это одна из болевых точек сферы образования. Обязательно проработаем этот вопрос на Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Участники встречи также обсудили необходимость строительства межвузовского семейного общежития. По мнению руководителя главного управления записи актов гражданского состояния Нижегородской области, председателя Нижегородского совета женщин Ольги Красновой, это позволит молодым людям не откладывать создание семьи, которая может зародиться ещё в студенческие годы. Особенно это будет востребовано у студентов, которые учатся в разных вузах. Таким образом повысится вероятность того, что они останутся жить и работать в Нижегородской области, каждый по своей специальности.
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