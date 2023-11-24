https://ria.ru/20231124/kndr-1911480575.html

Ким Чен Ын назвал спутник КНДР "стражем" космоса

Ким Чен Ын назвал спутник КНДР "стражем" космоса - РИА Новости, 24.11.2023

Ким Чен Ын назвал спутник КНДР "стражем" космоса

Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью посетил Главное государственное управление по аэрокосмической технике, где сфотографировался с учеными и техническими... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T05:50

2023-11-24T05:50

2023-11-24T05:50

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

пхеньян

ким чен ын

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СЕУЛ, 24 ноя – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью посетил Главное государственное управление по аэрокосмической технике, где сфотографировался с учеными и техническими специалистами, которые успешно запустили разведывательный спутник, он назвал его "стражем" космоса и "прицелом" для наблюдения за деятельностью вражеских сил, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Сообщается, что запуск спутника внес большой вклад в укрепление боеготовности и самооборонной мощи вооруженных сил КНДР. Ким Чен Ын прибыл в управление вместе с дочерью, известной в иностранных СМИ как Ким Чжу Э. ЦТАК, как и ранее обозначает ее "любимым отпрыском" северокорейского лидера. Тот был одет в кожаный черный плащ, а сопровождающая его девочка – в черное пальто с мехом. Лидер КНДР "тепло" поздравил всех причастных работников с успешным запуском спутника, и отметил, что обладание разведывательным спутником является "достойным" проявлением права государства на самооборону, и вооруженные силы КНДР не должны уступать "ни йоты" этого права. "Ким Чен Ын… оценил запуск спутника как поразительное событие, позволившее обладать разведывательным спутником – стражем космоса, мощным прицелом, который постоянно наблюдает за военными угрозами и активностью враждебных сил, и как бесценную победу", - говорится в сообщении ЦТАК. Ким Чен Ын ответил, что эта победа обусловлена решениями партии и правительства КНДР, патриотизмом и "упорной исполнительностью" ученых и других специалистов. Северокорейский лидер также выразил уверенность, что ученые и технические специалисты Главного управления КНДР по аэрокосмической технике будут устремляться к достижению и других намеченных партией перспективных целей по созданию "способности аэрокосмической разведки". КНДР в среду заявила, что успешно вывела на орбиту запущенный во вторник военный разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракета-носителе "Чхоллима-1", и в короткие сроки собирается запустить еще несколько. Министерство обороны Южной Кореи также подтвердило, что, по их мнению, спутник КНДР успешно вышел на орбиту. Пхеньян сообщал, что спутник приступит к основному выполнению миссии с 1 декабря.

https://ria.ru/20231123/kndr-1911226597.html

https://ria.ru/20231123/kndr-1911220177.html

южная корея

кндр (северная корея)

пхеньян

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в мире, южная корея, кндр (северная корея), пхеньян, ким чен ын