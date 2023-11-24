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Иркутский хлебозавод поставит продукцию в КНР на 2 млрд рублей - РИА Новости, 24.11.2023
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Иркутская область
 
16:26 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/khlebozavod-1911635106.html
Иркутский хлебозавод поставит продукцию в КНР на 2 млрд рублей
Иркутский хлебозавод поставит продукцию в КНР на 2 млрд рублей - РИА Новости, 24.11.2023
Иркутский хлебозавод поставит продукцию в КНР на 2 млрд рублей
ЗАО "Иркутский хлебозавод" заключил крупнейший в своей истории долгосрочный экспортный контракт на поставку хлебобулочных и кондитерских изделий в КНР, сумма... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:26
2023-11-24T16:26
иркутская область
иркутская область
экспорт
китай
поставки
экономика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. ЗАО "Иркутский хлебозавод" заключил крупнейший в своей истории долгосрочный экспортный контракт на поставку хлебобулочных и кондитерских изделий в КНР, сумма контракта достигла 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании.Иркутский хлебозавод – крупнейший производитель хлебобулочных и кондитерских изделий и одно из старейших пищевых предприятий Байкальского региона.Как отмечает китайская сторона, контракт был заключен при участии Байкальского экспортного центра (BBQ Baikal Export Center), объединяющего крупнейшие китайские компании-импортеры продукции из России."Вместе с нашими российскими партнёрами мы продолжим расширять сотрудничество с торговыми сетями Китая. Важно, что другие лидеры российской пищевой промышленности готовы следовать сегодняшнему контракту. В ближайшее время мы будем готовы подписать первые меморандумы о создании самых современных совместных предприятий", - приводится в сообщении комментарий крупного китайского инвестора и соучредителя Байкальского экспортного центра Линь Яосяня.
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иркутская область, экспорт, китай, поставки, экономика
Иркутская область, Иркутская область, Экспорт, Китай, Поставки, Экономика

Иркутский хлебозавод поставит продукцию в КНР на 2 млрд рублей

© Фото : пресс-служба ЗАО "Иркутский хлебозавод"Иркутский хлебозавод поставит продукцию в КНР на 2 млрд рублей
Иркутский хлебозавод поставит продукцию в КНР на 2 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : пресс-служба ЗАО "Иркутский хлебозавод"
Иркутский хлебозавод поставит продукцию в КНР на 2 млрд рублей
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. ЗАО "Иркутский хлебозавод" заключил крупнейший в своей истории долгосрочный экспортный контракт на поставку хлебобулочных и кондитерских изделий в КНР, сумма контракта достигла 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании.
Иркутский хлебозавод – крупнейший производитель хлебобулочных и кондитерских изделий и одно из старейших пищевых предприятий Байкальского региона.
Как отмечает китайская сторона, контракт был заключен при участии Байкальского экспортного центра (BBQ Baikal Export Center), объединяющего крупнейшие китайские компании-импортеры продукции из России.
"Вместе с нашими российскими партнёрами мы продолжим расширять сотрудничество с торговыми сетями Китая. Важно, что другие лидеры российской пищевой промышленности готовы следовать сегодняшнему контракту. В ближайшее время мы будем готовы подписать первые меморандумы о создании самых современных совместных предприятий", - приводится в сообщении комментарий крупного китайского инвестора и соучредителя Байкальского экспортного центра Линь Яосяня.
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