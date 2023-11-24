https://ria.ru/20231124/kharkov-1911494993.html
В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 24.11.2023
В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Харьковской области Украины поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава региональной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T09:27
2023-11-24T09:27
2023-11-24T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Харьковской области Украины поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава региональной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. "В результате удара БПЛА по селу Александровка Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект", — написал он.О каком объекте идет речь, не уточняется. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Синегубов: объект инфраструктуры поврежден в Харьковской области