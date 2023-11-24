https://ria.ru/20231124/kharkov-1911494993.html

В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 24.11.2023

В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Харьковской области Украины поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава региональной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T09:27

2023-11-24T09:27

2023-11-24T10:41

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

украина

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Харьковской области Украины поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава региональной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. "В результате удара БПЛА по селу Александровка Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект", — написал он.О каком объекте идет речь, не уточняется. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

харьковская область

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, украина