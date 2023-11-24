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Белорусскую супермодель обокрали в аэропорту Стамбула
Белорусскую супермодель обокрали в аэропорту Стамбула - РИА Новости, 24.11.2023
Белорусскую супермодель обокрали в аэропорту Стамбула
Полли Каннабис, белорусская супермодель, ведущая "Красивого шоу" на ТНТ-International, а также победительница конкурса "Леди Вселенная" пожаловалась на своей... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:39
2023-11-24T12:39
2023-11-24T12:43
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Полли Каннабис, белорусская супермодель, ведущая "Красивого шоу" на ТНТ-International, а также победительница конкурса "Леди Вселенная" пожаловалась на своей странице в Instagram*, что ее обокрали.По словам знаменитости, она лишилась украшений на два миллиона рублей в аэропорту Стамбула при перелете в Минск."Я всегда считала, что аэропорты и самолеты — это максимально безопасно: сканирование паспорта, полиция... А похоже это наоборот, очень опасное место и рассадник безнаказанного криминала", — сообщила Каннабис.Модель летела рейсом авиакомпании "Белавия". После приземления она обнаружила, что из ее багажа пропали украшения известных ювелирных брендов. Ведущая предположила, что в воздушной гавани Стамбула действует ОПГ. "Сотрудник на входе в самолет делал вид, что нас не замечает, оформлял людей, что стояли за нами в очереди, держал нас до конца специально", — пояснила путешественница.Полли Каннабис написала несколько заявлений о краже: в милицию в Белоруссии, в авиакомпанию и в туристическую полицию Стамбула. Модель намерена предать максимальной огласке этот инцидент и добиться правосудия.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стамбул, турция, минск, белавиа, мисс вселенная, происшествия, новости шоу-бизнеса, новости - туризм, белоруссия
Шоубиз, Стамбул, Турция, Минск, Белавиа, Мисс Вселенная, Происшествия, Новости шоу-бизнеса, Новости - Туризм, Белоруссия
Белорусскую супермодель обокрали в аэропорту Стамбула
У модели из Белоруссии Полли Каннабис украли украшения в аэропорту Стамбула
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Полли Каннабис, белорусская супермодель, ведущая "Красивого шоу" на ТНТ-International, а также победительница конкурса "Леди Вселенная" пожаловалась на своей странице в Instagram*, что ее обокрали.
По словам знаменитости, она лишилась украшений на два миллиона рублей в аэропорту Стамбула при перелете в Минск.
«
"Я всегда считала, что аэропорты и самолеты — это максимально безопасно: сканирование паспорта, полиция... А похоже это наоборот, очень опасное место и рассадник безнаказанного криминала", — сообщила Каннабис.
Модель летела рейсом авиакомпании "Белавия". После приземления она обнаружила, что из ее багажа пропали украшения известных ювелирных брендов.
Ведущая предположила, что в воздушной гавани Стамбула действует ОПГ.
«
"Сотрудник на входе в самолет делал вид, что нас не замечает, оформлял людей, что стояли за нами в очереди, держал нас до конца специально", — пояснила путешественница.
Полли Каннабис написала несколько заявлений о краже: в милицию в Белоруссии, в авиакомпанию и в туристическую полицию Стамбула.
Модель намерена предать максимальной огласке этот инцидент и добиться правосудия.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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