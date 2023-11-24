https://ria.ru/20231124/kannabis-1911537637.html

Белорусскую супермодель обокрали в аэропорту Стамбула

Белорусскую супермодель обокрали в аэропорту Стамбула - РИА Новости, 24.11.2023

Белорусскую супермодель обокрали в аэропорту Стамбула

Полли Каннабис, белорусская супермодель, ведущая "Красивого шоу" на ТНТ-International, а также победительница конкурса "Леди Вселенная" пожаловалась на своей... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:39

2023-11-24T12:39

2023-11-24T12:43

шоубиз

стамбул

турция

минск

белавиа

мисс вселенная

происшествия

новости шоу-бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911531536_0:227:2836:1822_1920x0_80_0_0_7a5ce9405ee435b385dc07498ba6ee64.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Полли Каннабис, белорусская супермодель, ведущая "Красивого шоу" на ТНТ-International, а также победительница конкурса "Леди Вселенная" пожаловалась на своей странице в Instagram*, что ее обокрали.По словам знаменитости, она лишилась украшений на два миллиона рублей в аэропорту Стамбула при перелете в Минск."Я всегда считала, что аэропорты и самолеты — это максимально безопасно: сканирование паспорта, полиция... А похоже это наоборот, очень опасное место и рассадник безнаказанного криминала", — сообщила Каннабис.Модель летела рейсом авиакомпании "Белавия". После приземления она обнаружила, что из ее багажа пропали украшения известных ювелирных брендов. Ведущая предположила, что в воздушной гавани Стамбула действует ОПГ. "Сотрудник на входе в самолет делал вид, что нас не замечает, оформлял людей, что стояли за нами в очереди, держал нас до конца специально", — пояснила путешественница.Полли Каннабис написала несколько заявлений о краже: в милицию в Белоруссии, в авиакомпанию и в туристическую полицию Стамбула. Модель намерена предать максимальной огласке этот инцидент и добиться правосудия.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230601/dmitrienko-1875471510.html

стамбул

турция

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

стамбул, турция, минск, белавиа, мисс вселенная, происшествия, новости шоу-бизнеса, новости - туризм, белоруссия