https://ria.ru/20231124/kakhovskaya-1911602992.html

В Херсонской области отменили режим ЧС, введенный после ЧП на Каховской ГЭС

В Херсонской области отменили режим ЧС, введенный после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 24.11.2023

В Херсонской области отменили режим ЧС, введенный после ЧП на Каховской ГЭС

От последствий наводнения из-за ЧП на Каховской ГЭС погибли 59 человек, ликвидация последствий завершена, режим ЧС в Херсонской области отменен, сообщил... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:33

2023-11-24T14:33

2023-11-24T15:14

специальная военная операция на украине

херсонская область

общество

владимир сальдо

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. От последствий наводнения из-за ЧП на Каховской ГЭС погибли 59 человек, ликвидация последствий завершена, режим ЧС в Херсонской области отменен, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Херсонской области, введенный моим указом от 06 июня 2023 г. в связи с катастрофой на Каховской ГЭС, отменён", - написал Сальдо.По его словам, из-за намеренного разрушения киевским режимом плотины ГЭС, воды Каховского водохранилища затопили на левобережье Днепра 23 населённых пункта. "От последствий наводнения погибли 59 человек, госпитализировано 175 человек, около 9 тысяч жителей эвакуированы в безопасные места. Государственному, частному и личному имуществу нанесён огромный ущерб", - подчеркнул Сальдо.По его словам, на сегодня полностью освобождены от воды 22 населённых пункта: осушены улицы и здания, убраны завалы мусора, произведена санитарная обработка территорий. "Полностью восстановлена связь, почти полностью - газоснабжение и централизованное водоснабжение в газифицированных и канализованных населённых пунктах. Электроснабжение восстановлено в 16 населённых пунктах, отсутствует в семи из-за постоянных обстрелов. В ряде городов и сёл, питавшихся водой от Каховского водохранилища, пробурены новые артезианские скважины. Принятыми мерами не допущено распространение эпидемий и эпизоотий", - подчеркнул губернатор и добавил, что в целях оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам и родственникам погибших выплачено более 185 миллионов рублей."Ликвидация основных последствий подтопления, вызванного разрушением Каховской плотины, завершена", - подчеркнул губернатор.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , общество, владимир сальдо, разрушение каховской гэс