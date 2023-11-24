https://ria.ru/20231124/kafedra-1911737440.html

Минстрой России открыл корпоративную кафедру в Казани

Минстрой России открыл корпоративную кафедру в Казани - РИА Новости, 24.11.2023

Минстрой России открыл корпоративную кафедру в Казани

Корпоративная кафедра Минстроя России будет создана на базе Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ), где со следующего года... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T20:41

2023-11-24T20:41

2023-11-24T20:41

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

казань

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871756742_0:264:3076:1994_1920x0_80_0_0_e6c4e472f674ac3945b8b7ca3e46d786.jpg

КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Корпоративная кафедра Минстроя России будет создана на базе Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ), где со следующего года студенты начнут обучаться по специальным программам, сообщает Минстрой РФ. "Состоялось подписание соглашения о создании корпоративной кафедры Минстроя России на базе Казанского государственного архитектурно-строительного университета, со следующего года порядка 20 студентов начнут обучение по специальным программам", - говорится в сообщении. Соглашение об открытии филиала подписали ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Низамов и проректор Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Таймураз Кайтуков в рамках форума "Молодой специалист - строитель будущего". Отмечается, что ключевая задача новой кафедры - подготовка квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для построения успешной управленческой карьеры в профильных федеральных и региональных органах власти. Будущие специалисты в частности начнут обучение по программам "Регулирование строительной деятельности в РФ" и "Контрольно-надзорная деятельность при строительстве зданий и сооружений". "Это реальные специалисты и управленцы для строительной отрасли. Это люди, которые должны прийти на управленческие должности в регионах России. Это не массовый продукт, мы не можем тысячами их выпускать, но восемь вузов страны строительного консорциума вполне могут ежегодно выпускать порядка 300-500 таких специалистов", - сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко. КГАСУ - один из ведущих университетов России, головной вуз в Поволжье в рамках Ассоциации строительных вузов России. Университет осуществляет подготовку по направлениям "Строительство", "Архитектура", "Дизайн архитектурной среды", "Дизайн", "Градостроительство", "Менеджмент", "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия", "Наземные транспортно-технологические комплексы", "Технология транспортных процессов", "Информационные системы и технологии", "Техносферная безопасность", "Землеустройство и кадастры", "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура", "Строительство уникальных зданий и сооружений". В университете обучаются около 7 тысяч студентов, ежегодный выпуск специалистов – более 1 тысячи человек.

https://ria.ru/20231124/tatarstan-1911723565.html

https://ria.ru/20231120/tatarstan-1910605334.html

https://ria.ru/20231124/kazan-1911572203.html

республика татарстан (татарстан)

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика татарстан (татарстан), казань, россия