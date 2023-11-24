Минстрой России открыл корпоративную кафедру в Казани
Минстрой России открыл корпоративную кафедру в Казани
Молодые люди на смотровой площадке в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Корпоративная кафедра Минстроя России будет создана на базе Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ), где со следующего года студенты начнут обучаться по специальным программам, сообщает Минстрой РФ.
"Состоялось подписание соглашения о создании корпоративной кафедры Минстроя России на базе Казанского государственного архитектурно-строительного университета, со следующего года порядка 20 студентов начнут обучение по специальным программам", - говорится в сообщении.
Соглашение об открытии филиала подписали ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Низамов и проректор Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Таймураз Кайтуков в рамках форума "Молодой специалист - строитель будущего".
Отмечается, что ключевая задача новой кафедры - подготовка квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для построения успешной управленческой карьеры в профильных федеральных и региональных органах власти. Будущие специалисты в частности начнут обучение по программам "Регулирование строительной деятельности в РФ" и "Контрольно-надзорная деятельность при строительстве зданий и сооружений".
"Это реальные специалисты и управленцы для строительной отрасли. Это люди, которые должны прийти на управленческие должности в регионах России. Это не массовый продукт, мы не можем тысячами их выпускать, но восемь вузов страны строительного консорциума вполне могут ежегодно выпускать порядка 300-500 таких специалистов", - сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.
КГАСУ - один из ведущих университетов России, головной вуз в Поволжье в рамках Ассоциации строительных вузов России. Университет осуществляет подготовку по направлениям "Строительство", "Архитектура", "Дизайн архитектурной среды", "Дизайн", "Градостроительство", "Менеджмент", "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия", "Наземные транспортно-технологические комплексы", "Технология транспортных процессов", "Информационные системы и технологии", "Техносферная безопасность", "Землеустройство и кадастры", "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура", "Строительство уникальных зданий и сооружений". В университете обучаются около 7 тысяч студентов, ежегодный выпуск специалистов – более 1 тысячи человек.