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Армия Израиля заявила о воздушной тревоге на юге страны - РИА Новости, 24.11.2023
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12:54 24.11.2023 (обновлено: 13:42 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/izrail-1911552041.html
Армия Израиля заявила о воздушной тревоге на юге страны
Армия Израиля заявила о воздушной тревоге на юге страны - РИА Новости, 24.11.2023
Армия Израиля заявила о воздушной тревоге на юге страны
в Telegram-канале. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:54
2023-11-24T13:42
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
катар
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Эйлат на юге Израиля на фоне объявленного перемирия, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) , в Telegram-канале.В пятницу утром в 7.00 по местному времени (8.00 мск) вступило в силу четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.&quot;Сирены прозвучали в городе Эйлат&quot;, - говорится в сообщении.При этом пока со стороны Израиля не прозвучали обвинения в нарушении перемирия.Как позднее уточнили в армии, сирены в Эйлате на юге Израиля оказались ложной тревогой.Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Катар, ХАМАС
Армия Израиля заявила о воздушной тревоге на юге страны

Армия Израиля: сирены воздушной тревоги звучат в Эйлате на юге страны

© AP Photo / Leo CorreaВид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот
Вид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Вид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Эйлат на юге Израиля на фоне объявленного перемирия, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) , в Telegram-канале.
В пятницу утром в 7.00 по местному времени (8.00 мск) вступило в силу четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.
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12:28
«

"Сирены прозвучали в городе Эйлат", - говорится в сообщении.

При этом пока со стороны Израиля не прозвучали обвинения в нарушении перемирия.
Как позднее уточнили в армии, сирены в Эйлате на юге Израиля оказались ложной тревогой.
Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.
Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКатарХАМАС
 
 
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