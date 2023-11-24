Армия Израиля заявила о воздушной тревоге на юге страны
Армия Израиля: сирены воздушной тревоги звучат в Эйлате на юге страны
© AP Photo / Leo CorreaВид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот
© AP Photo / Leo Correa
Вид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Эйлат на юге Израиля на фоне объявленного перемирия, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) , в Telegram-канале.
В пятницу утром в 7.00 по местному времени (8.00 мск) вступило в силу четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.
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"Сирены прозвучали в городе Эйлат", - говорится в сообщении.
При этом пока со стороны Израиля не прозвучали обвинения в нарушении перемирия.
Как позднее уточнили в армии, сирены в Эйлате на юге Израиля оказались ложной тревогой.
Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.
Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".