https://ria.ru/20231124/izmeneniya-1911480877.html

Примкнувшая к ВСУ американка рассказала о "тяжелых" изменениях на фронте

Примкнувшая к ВСУ американка рассказала о "тяжелых" изменениях на фронте - РИА Новости, 24.11.2023

Примкнувшая к ВСУ американка рассказала о "тяжелых" изменениях на фронте

Украинская армия за последнее время потеряла множество бойцов, написала приехавшая из США и примкнувшая к ВСУ медсестра Ребекка Мациоровски в статье для... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T05:55

2023-11-24T05:55

2023-11-24T12:38

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинская армия за последнее время потеряла множество бойцов, написала приехавшая из США и примкнувшая к ВСУ медсестра Ребекка Мациоровски в статье для Business Insider."За последние пару недель многие наши солдаты получили ранения. Некоторых убили. И это очень тяжело", — заявила она.Мациоровски также пожаловалась, что украинским военным зачастую выдают некачественные медицинские средства или же у них вовсе отсутствуют аптечки."Все кишит грызунами, поэтому некоторое мое снаряжение съедают или портят мыши, что очень расстраивает", — добавила американка.Украинские военные уже жаловались западным СМИ на "толпы мышей" этой осенью, грызуны активно портят проводку в окопах, в том числе атакуют терминалы спутникового Интернета Starlink.По информации министра обороны России Сергея Шойгу, что потери ВСУ с начала ноября составили почти 14 тысяч человек. Он подчеркнул, что российские военные продолжают снижать наступательный потенциал украинской армии на всех направлениях.

https://ria.ru/20231124/polsha-1911474532.html

https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911479220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, вооруженные силы украины, украина