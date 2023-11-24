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Примкнувшая к ВСУ американка рассказала о "тяжелых" изменениях на фронте - РИА Новости, 24.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:55 24.11.2023 (обновлено: 12:38 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/izmeneniya-1911480877.html
Примкнувшая к ВСУ американка рассказала о "тяжелых" изменениях на фронте
Примкнувшая к ВСУ американка рассказала о "тяжелых" изменениях на фронте - РИА Новости, 24.11.2023
Примкнувшая к ВСУ американка рассказала о "тяжелых" изменениях на фронте
Украинская армия за последнее время потеряла множество бойцов, написала приехавшая из США и примкнувшая к ВСУ медсестра Ребекка Мациоровски в статье для... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T05:55
2023-11-24T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинская армия за последнее время потеряла множество бойцов, написала приехавшая из США и примкнувшая к ВСУ медсестра Ребекка Мациоровски в статье для Business Insider."За последние пару недель многие наши солдаты получили ранения. Некоторых убили. И это очень тяжело", — заявила она.Мациоровски также пожаловалась, что украинским военным зачастую выдают некачественные медицинские средства или же у них вовсе отсутствуют аптечки."Все кишит грызунами, поэтому некоторое мое снаряжение съедают или портят мыши, что очень расстраивает", — добавила американка.Украинские военные уже жаловались западным СМИ на "толпы мышей" этой осенью, грызуны активно портят проводку в окопах, в том числе атакуют терминалы спутникового Интернета Starlink.По информации министра обороны России Сергея Шойгу, что потери ВСУ с начала ноября составили почти 14 тысяч человек. Он подчеркнул, что российские военные продолжают снижать наступательный потенциал украинской армии на всех направлениях.
https://ria.ru/20231124/polsha-1911474532.html
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в мире, сша, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вооруженные силы Украины, Украина
Примкнувшая к ВСУ американка рассказала о "тяжелых" изменениях на фронте

Примкнувшая к ВСУ американка Мациоровски: в украинской армии выросли потери

© Фото : соцсети американкиРебекка Мациоровски
Ребекка Мациоровски - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : соцсети американки
Ребекка Мациоровски. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинская армия за последнее время потеряла множество бойцов, написала приехавшая из США и примкнувшая к ВСУ медсестра Ребекка Мациоровски в статье для Business Insider.
«
"За последние пару недель многие наши солдаты получили ранения. Некоторых убили. И это очень тяжело", — заявила она.
Мациоровски также пожаловалась, что украинским военным зачастую выдают некачественные медицинские средства или же у них вовсе отсутствуют аптечки.
"Все кишит грызунами, поэтому некоторое мое снаряжение съедают или портят мыши, что очень расстраивает", — добавила американка.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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Украинские военные уже жаловались западным СМИ на "толпы мышей" этой осенью, грызуны активно портят проводку в окопах, в том числе атакуют терминалы спутникового Интернета Starlink.
По информации министра обороны России Сергея Шойгу, что потери ВСУ с начала ноября составили почти 14 тысяч человек. Он подчеркнул, что российские военные продолжают снижать наступательный потенциал украинской армии на всех направлениях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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