https://ria.ru/20231124/ingushetiya-1911697456.html

Ингушетия отправила 20 тонн гуманитарного груза военнослужащим в зону СВО

Ингушетия отправила 20 тонн гуманитарного груза военнослужащим в зону СВО - РИА Новости, 24.11.2023

Ингушетия отправила 20 тонн гуманитарного груза военнослужащим в зону СВО

Власти Ингушетии отправили 20 тонн гуманитарного груза для бойцов, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:00

2023-11-24T18:00

2023-11-24T18:00

надежные люди

махмуд-али калиматов

россия

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НАЛЬЧИК, 24 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили 20 тонн гуманитарного груза для бойцов, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Отправили нашим бойцам очередную партию груза. 20 тонн всего необходимого собрано по заявкам наших ребят. Это самое малое, что мы можем сделать для них. Покинув свой дом и своих родных, наши военнослужащие стоят на страже нашего Отечества", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. В пресс-службе руководителя региона отметили, что груз сформирован с учетом пожеланий участников СВО, в его состав вошли продукты питания, печи-буржуйки, средства личной гигиены, теплые вещи и обувь. "Свой вклад в формирование очередной партии груза помощи внесли органы исполнительной власти, муниципальные образования и общественные организации республики", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231124/pomosch-1911547454.html

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махмуд-али калиматов, россия