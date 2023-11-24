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Ингушетия отправила 20 тонн гуманитарного груза военнослужащим в зону СВО - РИА Новости, 24.11.2023
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18:00 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/ingushetiya-1911697456.html
Ингушетия отправила 20 тонн гуманитарного груза военнослужащим в зону СВО
Ингушетия отправила 20 тонн гуманитарного груза военнослужащим в зону СВО - РИА Новости, 24.11.2023
Ингушетия отправила 20 тонн гуманитарного груза военнослужащим в зону СВО
Власти Ингушетии отправили 20 тонн гуманитарного груза для бойцов, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:00
2023-11-24T18:00
надежные люди
махмуд-али калиматов
россия
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НАЛЬЧИК, 24 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили 20 тонн гуманитарного груза для бойцов, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Отправили нашим бойцам очередную партию груза. 20 тонн всего необходимого собрано по заявкам наших ребят. Это самое малое, что мы можем сделать для них. Покинув свой дом и своих родных, наши военнослужащие стоят на страже нашего Отечества", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. В пресс-службе руководителя региона отметили, что груз сформирован с учетом пожеланий участников СВО, в его состав вошли продукты питания, печи-буржуйки, средства личной гигиены, теплые вещи и обувь. "Свой вклад в формирование очередной партии груза помощи внесли органы исполнительной власти, муниципальные образования и общественные организации республики", - добавили в пресс-службе.
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махмуд-али калиматов, россия
Надежные люди, Махмуд-Али Калиматов, Россия
Ингушетия отправила 20 тонн гуманитарного груза военнослужащим в зону СВО

Власти Ингушетии отправили 20 тонн гуманитарного груза для бойцов в зону СВО

© Махмуд-Али Калиматов/TelegramИнгушетия отправила 20 тонн гуманитарного груза военнослужащим в зону СВО
Ингушетия отправила 20 тонн гуманитарного груза военнослужащим в зону СВО
© Махмуд-Али Калиматов/Telegram
Ингушетия отправила 20 тонн гуманитарного груза военнослужащим в зону СВО
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 24 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили 20 тонн гуманитарного груза для бойцов, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Отправили нашим бойцам очередную партию груза. 20 тонн всего необходимого собрано по заявкам наших ребят. Это самое малое, что мы можем сделать для них. Покинув свой дом и своих родных, наши военнослужащие стоят на страже нашего Отечества", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
В пресс-службе руководителя региона отметили, что груз сформирован с учетом пожеланий участников СВО, в его состав вошли продукты питания, печи-буржуйки, средства личной гигиены, теплые вещи и обувь.
"Свой вклад в формирование очередной партии груза помощи внесли органы исполнительной власти, муниципальные образования и общественные организации республики", - добавили в пресс-службе.
Народный фронт под девизом Все для Победы собрал 10 миллиардов рублей пожертвований для военнослужащих - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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Надежные людиМахмуд-Али КалиматовРоссия
 
 
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