https://ria.ru/20231124/ii-1911671666.html

Путин прокомментировал вопрос создания мировых стандартов использования ИИ

Путин прокомментировал вопрос создания мировых стандартов использования ИИ - РИА Новости, 24.11.2023

Путин прокомментировал вопрос создания мировых стандартов использования ИИ

Российский опыт можно использовать при формировании мировых стандартов использования искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:51

2023-11-24T16:51

2023-11-24T16:51

технологии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский опыт можно использовать при формировании мировых стандартов использования искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. "Российский опыт можно использовать и при формировании международных этических стандартов в области искусственного интеллекта, добиваться именно взвешенного и обоснованного регулирования, которое будет использоваться в интересах всех, а не отдельных стран", - сказал он на пленарном заседании конференции AI Journey.

https://ria.ru/20231124/gref-1911666094.html

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технологии, владимир путин, россия