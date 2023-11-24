https://ria.ru/20231124/ii-1911671666.html
Путин прокомментировал вопрос создания мировых стандартов использования ИИ
Путин прокомментировал вопрос создания мировых стандартов использования ИИ - РИА Новости, 24.11.2023
Путин прокомментировал вопрос создания мировых стандартов использования ИИ
Российский опыт можно использовать при формировании мировых стандартов использования искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:51
2023-11-24T16:51
2023-11-24T16:51
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский опыт можно использовать при формировании мировых стандартов использования искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. "Российский опыт можно использовать и при формировании международных этических стандартов в области искусственного интеллекта, добиваться именно взвешенного и обоснованного регулирования, которое будет использоваться в интересах всех, а не отдельных стран", - сказал он на пленарном заседании конференции AI Journey.
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технологии, владимир путин, россия
Технологии, Владимир Путин, Россия
Путин прокомментировал вопрос создания мировых стандартов использования ИИ
Путин предложил учесть опыт России при создании стандартов использования ИИ
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский опыт можно использовать при формировании мировых стандартов использования искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российский опыт можно использовать и при формировании международных этических стандартов в области искусственного интеллекта, добиваться именно взвешенного и обоснованного регулирования, которое будет использоваться в интересах всех, а не отдельных стран", - сказал он на пленарном заседании конференции AI Journey.
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