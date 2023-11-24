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Путин прокомментировал вопрос создания мировых стандартов использования ИИ - РИА Новости, 24.11.2023
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16:51 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/ii-1911671666.html
Путин прокомментировал вопрос создания мировых стандартов использования ИИ
Путин прокомментировал вопрос создания мировых стандартов использования ИИ - РИА Новости, 24.11.2023
Путин прокомментировал вопрос создания мировых стандартов использования ИИ
Российский опыт можно использовать при формировании мировых стандартов использования искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:51
2023-11-24T16:51
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский опыт можно использовать при формировании мировых стандартов использования искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. "Российский опыт можно использовать и при формировании международных этических стандартов в области искусственного интеллекта, добиваться именно взвешенного и обоснованного регулирования, которое будет использоваться в интересах всех, а не отдельных стран", - сказал он на пленарном заседании конференции AI Journey.
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технологии, владимир путин, россия
Технологии, Владимир Путин, Россия
Путин прокомментировал вопрос создания мировых стандартов использования ИИ

Путин предложил учесть опыт России при создании стандартов использования ИИ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский опыт можно использовать при формировании мировых стандартов использования искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российский опыт можно использовать и при формировании международных этических стандартов в области искусственного интеллекта, добиваться именно взвешенного и обоснованного регулирования, которое будет использоваться в интересах всех, а не отдельных стран", - сказал он на пленарном заседании конференции AI Journey.
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Каждый человек в ближайшие пять лет получит ИИ-помощника, заявил Греф
16:33
 
ТехнологииВладимир ПутинРоссия
 
 
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