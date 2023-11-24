https://ria.ru/20231124/ii-1911642443.html

ИИ фактически становится партнером человека, заявил Путин

ИИ фактически становится партнером человека, заявил Путин - РИА Новости, 24.11.2023

ИИ фактически становится партнером человека, заявил Путин

Алгоритмы искусственного интеллекта уже не являются примитивными исполнителями команд, а фактически становятся партнерами людей в самых разных областях, заявил... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:33

2023-11-24T15:33

2023-11-24T16:02

владимир путин

технологии

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Алгоритмы искусственного интеллекта уже не являются примитивными исполнителями команд, а фактически становятся партнерами людей в самых разных областях, заявил президент России Владимир Путин."Широкое использование таких технологий уже стало повседневной реальностью. И, прямо скажем, не всё пока получается идеально, но модели постоянно совершенствуются, выполняют как прикладные, так и творческие задачи… По сути, алгоритмы модели генеративного искусственного интеллекта уже не примитивные исполнители наших команд: технологии нового поколения фактически становятся напарниками, партнёрами людей в самых разных областях, самых разных сферах", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey,Президент отметил, что сейчас для бизнеса и государств возможности искусственного интеллекта - важнейший ключевой ресурс, чтобы стать суперэффективными. "А нам это не помешает", - добавил глава государства.По его словам, используя генеративный искусственный интеллект, компании, предприятия могут создавать продукты, услуги с особенными уникальными характеристиками по запросу конкретного потребителя."И, безусловно, такие прорывные решения открывают путь к созданию целого спектра новых бизнесов на основе платформенных решений, помогают снижать потери, внедрять принципы бережливого производства, значимо увеличивать производительность труда. Что касается сферы государственного управления, то здесь технологии генеративного искусственного интеллекта позволяют в полной мере перейти к управлению на основе данных, автоматизировать ещё больше административных процедур", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231120/internet-1909895277.html

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россия

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Кирилл Волков

владимир путин, технологии, россия