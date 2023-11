https://ria.ru/20231124/ii-1911566330.html

Билл Гейтс: ИИ позволит человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Развитие применения искусственного интеллекта в различных сферах общества может позволить человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю, заявил сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс. "Если в конечном итоге вы попадете в общество, где вам придется работать всего три дня в неделю, это, вероятно, хорошо", - сказал Билл Гейтс в подкасте "What Now? with Trevor Noah", отвечая на вопрос о развитии искусственного интеллекта. Ранее Американский отраслевой профсоюз UAW, среди прочего, попросил четырехдневную рабочую неделю и прочие социальные льготы.

