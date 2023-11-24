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Билл Гейтс: ИИ позволит человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю - РИА Новости, 24.11.2023
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13:20 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/ii-1911566330.html
Билл Гейтс: ИИ позволит человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю
Билл Гейтс: ИИ позволит человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю - РИА Новости, 24.11.2023
Билл Гейтс: ИИ позволит человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю
Развитие применения искусственного интеллекта в различных сферах общества может позволить человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю, заявил... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:20
2023-11-24T13:20
в мире
технологии
билл гейтс
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Развитие применения искусственного интеллекта в различных сферах общества может позволить человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю, заявил сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс. "Если в конечном итоге вы попадете в общество, где вам придется работать всего три дня в неделю, это, вероятно, хорошо", - сказал Билл Гейтс в подкасте "What Now? with Trevor Noah", отвечая на вопрос о развитии искусственного интеллекта. Ранее Американский отраслевой профсоюз UAW, среди прочего, попросил четырехдневную рабочую неделю и прочие социальные льготы.
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в мире, технологии, билл гейтс, microsoft corporation, ии
В мире, Технологии, Билл Гейтс, Microsoft Corporation, ИИ
Билл Гейтс: ИИ позволит человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю

Гейтс: развитие ИИ позволит человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПустой офис
Пустой офис - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Развитие применения искусственного интеллекта в различных сферах общества может позволить человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю, заявил сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс.
«
"Если в конечном итоге вы попадете в общество, где вам придется работать всего три дня в неделю, это, вероятно, хорошо", - сказал Билл Гейтс в подкасте "What Now? with Trevor Noah", отвечая на вопрос о развитии искусственного интеллекта.
Ранее Американский отраслевой профсоюз UAW, среди прочего, попросил четырехдневную рабочую неделю и прочие социальные льготы.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Чернышенко оценил перспективы развития ИИ в России
Вчера, 13:11
 
В миреТехнологииБилл ГейтсMicrosoft CorporationИИ
 
 
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