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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 24.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:50 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/gorlovka-1911580517.html
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 24.11.2023
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку и три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в пятницу в Telegram-канале... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:50
2023-11-24T13:50
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку и три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 12:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Селидово – город Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. О последствиях пока не сообщается. По данным ведомства, за пять минут с 11.20 по Куйбышевскому району Донецка было выпущено так же пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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горловка
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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке три кассетных снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку и три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 12:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Селидово – город Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
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О последствиях пока не сообщается.
По данным ведомства, за пять минут с 11.20 по Куйбышевскому району Донецка было выпущено так же пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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