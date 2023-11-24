Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Никитовский район Горловки кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, выпустив четыре боеприпаса, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, в 8.15 было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.