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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 24.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/gorlovka-1911501003.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 24.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли утром Никитовский район Горловки кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, выпустив четыре боеприпаса, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:00
2023-11-24T10:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Никитовский район Горловки кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, выпустив четыре боеприпаса, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 8.15 было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Никитовский район Горловки кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, выпустив четыре боеприпаса, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, в 8.15 было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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