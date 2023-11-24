https://ria.ru/20231124/gorlovka-1911501003.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 24.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли утром Никитовский район Горловки кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, выпустив четыре боеприпаса, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:00

2023-11-24T10:00

2023-11-24T10:00

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Никитовский район Горловки кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, выпустив четыре боеприпаса, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 8.15 было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины