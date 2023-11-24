https://ria.ru/20231124/germaniya-1911678701.html
Опрос: почти половина жителей ФРГ выступила за роспуск правительства Шольца
Опрос: почти половина жителей ФРГ выступила за роспуск правительства Шольца - РИА Новости, 24.11.2023
Опрос: почти половина жителей ФРГ выступила за роспуск правительства Шольца
Роспуск правительства под руководством канцлера Германии Олафа Шольца вызвал бы положительную реакцию у 49% жителей Германии, почти треть винит политика в крахе РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:15
2023-11-24T17:15
2023-11-24T17:15
германия
олаф шольц
роберт хабек
кристиан линднер
в мире
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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Роспуск правительства под руководством канцлера Германии Олафа Шольца вызвал бы положительную реакцию у 49% жителей Германии, почти треть винит политика в крахе бюджета, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом Civey для журнала Focus. "Сорок девять процентов опрошенных оценили бы положительно, если бы правительство светофора (название правящей коалиции по цветам трех входящих в нее партий - ред.) было распущено, и СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) правила бы на федеральном уровне в большой коалиции с союзом (блоком Христианско-демократического и Христиано-социального союзов - ред.). Тридцать шесть процентов оценили бы это негативно", - пишет издание. Также почти половина опрошенных (48%) допускают, что к краху коалиции может привести текущая ситуация с бюджетом, замороженным вследствие решения суда, признавшего незаконным перераспределение правительством невостребованных средств из бюджетов прошлых лет. На фоне этих событий теряют доверие к кабмину страны 64% участников опроса. "Около 28% считают, что несет ответственность (за крах бюджета - ред.) канцлер Олаф Шольц (СДПГ), 27% считают ответственным министра экономики Роберта Хабека ("Зеленые"), а 25% -министра финансов Кристиана Линднера (СвДП, Свободная демократическая партия)", - сообщается далее. Опрос проводился на этой неделе, в нем приняли участие порядка 5 тысяч респондентов. Данных о предполагаемой погрешности не приводится. Ранее министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения минфином страны, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки на бюджет. Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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германия, олаф шольц, роберт хабек, кристиан линднер, в мире
Германия, Олаф Шольц, Роберт Хабек, Кристиан Линднер, В мире
Опрос: почти половина жителей ФРГ выступила за роспуск правительства Шольца
Опрос Focus: 49% жителей ФРГ выступила за роспуск правительства Шольца
БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости.
Роспуск правительства под руководством канцлера Германии Олафа Шольца вызвал бы положительную реакцию у 49% жителей Германии, почти треть винит политика в крахе бюджета, свидетельствуют результаты опроса
, проведенного социологическим институтом Civey для журнала Focus.
"Сорок девять процентов опрошенных оценили бы положительно, если бы правительство светофора (название правящей коалиции по цветам трех входящих в нее партий - ред.) было распущено, и СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) правила бы на федеральном уровне в большой коалиции с союзом (блоком Христианско-демократического и Христиано-социального союзов - ред.). Тридцать шесть процентов оценили бы это негативно", - пишет издание.
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Также почти половина опрошенных (48%) допускают, что к краху коалиции может привести текущая ситуация с бюджетом, замороженным вследствие решения суда, признавшего незаконным перераспределение правительством невостребованных средств из бюджетов прошлых лет. На фоне этих событий теряют доверие к кабмину страны 64% участников опроса.
"Около 28% считают, что несет ответственность (за крах бюджета - ред.) канцлер Олаф Шольц (СДПГ), 27% считают ответственным министра экономики Роберта Хабека
("Зеленые"), а 25% -министра финансов Кристиана Линднера
(СвДП, Свободная демократическая партия)", - сообщается далее.
Опрос проводился на этой неделе, в нем приняли участие порядка 5 тысяч респондентов. Данных о предполагаемой погрешности не приводится.
Ранее министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения минфином страны, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки на бюджет.
Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.
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