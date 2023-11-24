https://ria.ru/20231124/gazoprovod-1911515614.html

В Финляндии усомнились в случайном повреждении газопровода Balticconnector

В Финляндии усомнились в случайном повреждении газопровода Balticconnector - РИА Новости, 24.11.2023

В Финляндии усомнились в случайном повреждении газопровода Balticconnector

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен, комментируя в интервью газете Financial Times повреждения газопровода Balticconnector и телекоммуникационного кабеля,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:53

2023-11-24T10:53

2023-11-24T10:53

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен, комментируя в интервью газете Financial Times повреждения газопровода Balticconnector и телекоммуникационного кабеля, заявила, что "возможно, но маловероятно", что судно за восемь часов может непреднамеренно повредить два кабеля связи и газопровод. Газопровод Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear, плавающее под флагом Гонконга, многократные попытки связаться с экипажем судна не увенчались успехом. "Возможно, но маловероятно, что судно в течение восьми часов может (непреднамеренно) повредить два кабеля связи и газопровод", - заявила Валтонен. Она добавила, что Финляндия сотрудничает с Китаем в расследовании происшествия. Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна совместно с Финляндией направили Китаю запрос о юридическом сотрудничестве в расследовании повреждения газопровода Balticconncector и эстонско-финского телекоммуникационного кабеля. Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.

https://ria.ru/20231110/gazoprovod-1908759174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, китай, эстония