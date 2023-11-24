В Финляндии усомнились в случайном повреждении газопровода Balticconnector
Валтонен: маловероятно, что 2 кабеля связи и Balticconnector повредили случайно
© Фото : Военно-морские силы Финляндии/XВодолаз во время погружения к месту повреждения газопровода Balticconnector
Водолаз во время погружения к месту повреждения газопровода Balticconnector
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен, комментируя в интервью газете Financial Times повреждения газопровода Balticconnector и телекоммуникационного кабеля, заявила, что "возможно, но маловероятно", что судно за восемь часов может непреднамеренно повредить два кабеля связи и газопровод.
Газопровод Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear, плавающее под флагом Гонконга, многократные попытки связаться с экипажем судна не увенчались успехом.
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"Возможно, но маловероятно, что судно в течение восьми часов может (непреднамеренно) повредить два кабеля связи и газопровод", - заявила Валтонен.
Она добавила, что Финляндия сотрудничает с Китаем в расследовании происшествия.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна совместно с Финляндией направили Китаю запрос о юридическом сотрудничестве в расследовании повреждения газопровода Balticconncector и эстонско-финского телекоммуникационного кабеля.
Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.