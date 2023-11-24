https://ria.ru/20231124/gazifikatsiya-1911509508.html
"Газпром" представил основные проработки по газификации Красноярского края
"Газпром" представил основные проработки по газификации Красноярского края - РИА Новости, 24.11.2023
"Газпром" представил основные проработки по газификации Красноярского края
Делегация ПАО "Газпром" во время рабочего визита в Красноярский край обсудила с губернатором Михаилом Котюковым основные этапы работы по газификации региона, а... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:31
2023-11-24T10:31
2023-11-24T10:31
красноярский край
михаил котюков
владимир путин
красноярск
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154913/49/1549134969_0:207:2904:1841_1920x0_80_0_0_8d95f0843640a228b8d0714d19fb3667.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 ноя - РИА Новости. Делегация ПАО "Газпром" во время рабочего визита в Красноярский край обсудила с губернатором Михаилом Котюковым основные этапы работы по газификации региона, а также возможную структуру и объемы потребления природного газа на территории края, сообщает пресс-служба губернатора. Согласно поручению президента России Владимира Путина, газ в Красноярске должен быть уже в 2028 году. Отмечается, что делегация прибыла в регион по приглашению Котюкова. На встрече в правительстве края представители компании рассказали о ходе работы над проектом газификации региона и обсудили первоочередные задачи, которые необходимо решить на региональном уровне. "На совещании обсудили основные проработки "Газпрома" по газификации Красноярского края, возможную структуру и объемы потребления природного газа на территории края и те мероприятия, которые предстоит реализовать в регионе для подготовки инфраструктуры населенных пунктов к приему сетевого газа", - говорится в сообщении. Член правления, начальник департамента "Газпрома" Владимир Марков отметил, что есть ряд регионов, которые за всю историю развития газовой отрасли, а это более 50 лет, оказались не охвачены единой системой газоснабжения. "На повестке дня стоит газификация таких территорий, как Мурманская область, Иркутская область, Забайкалье и Красноярский край. В целом во исполнение поручения президента мы к 2030 году должны создать общую газотранспортную систему на территории страны", - сказал Марков. В свою очередь глава региона предложил перевести работу в штабной режим, чтобы решать возникающие вопросы на месте "обстоятельно и поэтапно".
https://ria.ru/20231122/zavod-1910958117.html
красноярский край
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154913/49/1549134969_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_d135344c9ce082228ec8d00bb9182a41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, михаил котюков, владимир путин, красноярск, газпром
Красноярский край, Михаил Котюков, Владимир Путин, Красноярск, Газпром
КРАСНОЯРСК, 24 ноя - РИА Новости. Делегация ПАО "Газпром" во время рабочего визита в Красноярский край обсудила с губернатором Михаилом Котюковым основные этапы работы по газификации региона, а также возможную структуру и объемы потребления природного газа на территории края, сообщает пресс-служба губернатора.
Согласно поручению президента России
Владимира Путина, газ в Красноярске
должен быть уже в 2028 году. Отмечается, что делегация прибыла в регион по приглашению Котюкова. На встрече в правительстве края представители компании рассказали о ходе работы над проектом газификации региона и обсудили первоочередные задачи, которые необходимо решить на региональном уровне.
Завод в Красноярском крае стал участником нацпроекта
"На совещании обсудили основные проработки "Газпрома" по газификации Красноярского края, возможную структуру и объемы потребления природного газа на территории края и те мероприятия, которые предстоит реализовать в регионе для подготовки инфраструктуры населенных пунктов к приему сетевого газа", - говорится в сообщении.
Член правления, начальник департамента "Газпрома" Владимир Марков отметил, что есть ряд регионов, которые за всю историю развития газовой отрасли, а это более 50 лет, оказались не охвачены единой системой газоснабжения.
"На повестке дня стоит газификация таких территорий, как Мурманская область
, Иркутская область
, Забайкалье и Красноярский край. В целом во исполнение поручения президента мы к 2030 году должны создать общую газотранспортную систему на территории страны", - сказал Марков.
В свою очередь глава региона предложил перевести работу в штабной режим, чтобы решать возникающие вопросы на месте "обстоятельно и поэтапно".