https://ria.ru/20231124/gaza-1911730802.html
Из сектора Газа вывезли почти 80 процентов обратившихся за помощью россиян
Из сектора Газа вывезли почти 80 процентов обратившихся за помощью россиян - РИА Новости, 24.11.2023
Из сектора Газа вывезли почти 80 процентов обратившихся за помощью россиян
Из сектора Газа удалось вывести 761 россиянина из 965 человек, обратившихся за помощью, эвакуационные мероприятия продолжаются при содействии властей Египта,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T19:59
2023-11-24T19:59
2023-11-24T19:59
в мире
египет
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909199642_0:3:1201:678_1920x0_80_0_0_ae7b9b9e25688758d0037a8a6e38e619.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Из сектора Газа удалось вывести 761 россиянина из 965 человек, обратившихся за помощью, эвакуационные мероприятия продолжаются при содействии властей Египта, Израиля и Палестины, сообщили в МИД РФ. "Всего из сектора Газа удалось вывести 761 из 965 обратившихся за помощью соотечественников. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 657 человек. Эвакуационные мероприятия продолжаются. Отмечаем содействие египетских, израильских и палестинских властей", - говорится в сообщении о прибытии в Москву очередной группы эвакуированных из Газы россиян - 103 человек. Уточняется, что еще 104 человека прошли погранпереход "Рафах" в Египет и уже вылетели в Москву.
египет
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909199642_120:0:1024:678_1920x0_80_0_0_e87b82b7c4044a4b45fc8ff6ff4d36a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Из сектора Газа вывезли почти 80 процентов обратившихся за помощью россиян
МИД: из сектора Газа вывезли почти 80 процентов обратившихся за помощью россиян