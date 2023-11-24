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Из сектора Газа вывезли почти 80 процентов обратившихся за помощью россиян - РИА Новости, 24.11.2023
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19:59 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/gaza-1911730802.html
Из сектора Газа вывезли почти 80 процентов обратившихся за помощью россиян
Из сектора Газа вывезли почти 80 процентов обратившихся за помощью россиян - РИА Новости, 24.11.2023
Из сектора Газа вывезли почти 80 процентов обратившихся за помощью россиян
Из сектора Газа удалось вывести 761 россиянина из 965 человек, обратившихся за помощью, эвакуационные мероприятия продолжаются при содействии властей Египта,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T19:59
2023-11-24T19:59
в мире
египет
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Из сектора Газа удалось вывести 761 россиянина из 965 человек, обратившихся за помощью, эвакуационные мероприятия продолжаются при содействии властей Египта, Израиля и Палестины, сообщили в МИД РФ. "Всего из сектора Газа удалось вывести 761 из 965 обратившихся за помощью соотечественников. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 657 человек. Эвакуационные мероприятия продолжаются. Отмечаем содействие египетских, израильских и палестинских властей", - говорится в сообщении о прибытии в Москву очередной группы эвакуированных из Газы россиян - 103 человек. Уточняется, что еще 104 человека прошли погранпереход "Рафах" в Египет и уже вылетели в Москву.
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в мире, египет, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Из сектора Газа вывезли почти 80 процентов обратившихся за помощью россиян

МИД: из сектора Газа вывезли почти 80 процентов обратившихся за помощью россиян

© МЧС РоссииСпециалисты МЧС России на КПП "Рафах" в Египте
Специалисты МЧС России на КПП Рафах в Египте
© МЧС России
Специалисты МЧС России на КПП "Рафах" в Египте . Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Из сектора Газа удалось вывести 761 россиянина из 965 человек, обратившихся за помощью, эвакуационные мероприятия продолжаются при содействии властей Египта, Израиля и Палестины, сообщили в МИД РФ.
"Всего из сектора Газа удалось вывести 761 из 965 обратившихся за помощью соотечественников. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 657 человек. Эвакуационные мероприятия продолжаются. Отмечаем содействие египетских, израильских и палестинских властей", - говорится в сообщении о прибытии в Москву очередной группы эвакуированных из Газы россиян - 103 человек.
Уточняется, что еще 104 человека прошли погранпереход "Рафах" в Египет и уже вылетели в Москву.
 
В миреЕгипетМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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