https://ria.ru/20231124/gaza-1911723804.html
МККК подтвердил освобождение группы из 24 пленных в секторе Газа
МККК подтвердил освобождение группы из 24 пленных в секторе Газа - РИА Новости, 24.11.2023
МККК подтвердил освобождение группы из 24 пленных в секторе Газа
Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил благополучное освобождение группы из 24 пленных из сектора Газа. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T19:12
2023-11-24T19:12
2023-11-24T19:22
в мире
международный комитет красного креста (мккк)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил благополучное освобождение группы из 24 пленных из сектора Газа."Мы с облегчением подтверждаем благополучное освобождение 24 пленных. Мы способствовали этому освобождению, переправив их из сектора Газа на КПП "Рафах", тем самым подчеркнув реальное влияние нашей роли нейтрального посредника между сторонами", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Позднее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".При этом ХАМАС пригрозил, что его "батальоны останутся в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем".Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что прекращение огня в секторе Газа является "короткой паузой", вслед за которой боевые действия "в интенсивном режиме" продолжатся как минимум еще два месяца.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, катар, красный крест
В мире, Международный комитет Красного Креста (МККК), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС, Катар, Красный Крест
МККК подтвердил освобождение группы из 24 пленных в секторе Газа
МККК подтвердил освобождение группы из 24 пленных в секторе Газа
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил благополучное освобождение группы из 24 пленных из сектора Газа.
"Мы с облегчением подтверждаем благополучное освобождение 24 пленных. Мы способствовали этому освобождению, переправив их из сектора Газа на КПП "Рафах", тем самым подчеркнув реальное влияние нашей роли нейтрального посредника между сторонами", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС
.
В среду стало известно, что Израиль
и ХАМАС при посредничестве Катара
достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Позднее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.
США боятся перемирия в Газе
Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".
При этом ХАМАС пригрозил, что его "батальоны останутся в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем".
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что прекращение огня в секторе Газа является "короткой паузой", вслед за которой боевые действия "в интенсивном режиме" продолжатся как минимум еще два месяца.