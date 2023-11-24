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СМИ: Египет начал принимать из сектора Газа освобожденных заложников - РИА Новости, 24.11.2023
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19:04 24.11.2023 (обновлено: 19:17 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/gaza-1911721484.html
СМИ: Египет начал принимать из сектора Газа освобожденных заложников
СМИ: Египет начал принимать из сектора Газа освобожденных заложников - РИА Новости, 24.11.2023
СМИ: Египет начал принимать из сектора Газа освобожденных заложников
Египет начал принимать у Красного Креста освобожденных из сектора Газа 24 заложников, сообщает египетский телеканал Al Qahera News. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T19:04
2023-11-24T19:17
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
красный крест
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КАИР, 24 ноя - РИА Новости. Египет начал принимать у Красного Креста освобожденных из сектора Газа 24 заложников, сообщает египетский телеканал Al Qahera News."Египет начал принимать у Красного Креста 24 удерживавшихся в Газе лиц", - говорится в сообщении телеканала.В пятницу в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Позднее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".При этом ХАМАС пригрозил, что его "батальоны останутся в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем".Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что прекращение огня в секторе Газа является "короткой паузой", вслед за которой боевые действия "в интенсивном режиме" продолжатся как минимум еще два месяца.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, красный крест
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС, Красный Крест
СМИ: Египет начал принимать из сектора Газа освобожденных заложников

СМИ: Египет начал принимать из сектора Газа 24 заложника, освобожденных ХАМАС

© AP Photo / Fatima ShbairАвтомобили скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобили скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Автомобили скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
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КАИР, 24 ноя - РИА Новости. Египет начал принимать у Красного Креста освобожденных из сектора Газа 24 заложников, сообщает египетский телеканал Al Qahera News.
"Египет начал принимать у Красного Креста 24 удерживавшихся в Газе лиц", - говорится в сообщении телеканала.
В пятницу в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.
В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Позднее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
Вчера, 12:28
Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".
При этом ХАМАС пригрозил, что его "батальоны останутся в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем".
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что прекращение огня в секторе Газа является "короткой паузой", вслед за которой боевые действия "в интенсивном режиме" продолжатся как минимум еще два месяца.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильХАМАСКрасный Крест
 
 
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