https://ria.ru/20231124/gaza-1911695162.html

СМИ: 13 израильских заложников направляются к КПП для выезда из Газы

СМИ: 13 израильских заложников направляются к КПП для выезда из Газы - РИА Новости, 24.11.2023

СМИ: 13 израильских заложников направляются к КПП для выезда из Газы

Группа из 13 израильских заложников в секторе Газа направляется к КПП "Рафах" для выезда из анклава, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:55

2023-11-24T17:55

2023-11-24T17:55

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Группа из 13 израильских заложников в секторе Газа направляется к КПП "Рафах" для выезда из анклава, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванного израильского чиновника. "Первая группа израильских заложников сейчас находится в руках сотрудников Международного комитета Красного Креста, они в машинах скорой помощи направляются к КПП "Рафах" для выезда из Газы", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, освобождение 13 заложников - это лишь первый из четырех этапов. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал с авиабазы Хацерим на юге Израиля, что десятки журналистов ожидают прибытия первой группы заложников, освобожденных из сектора Газа в рамках сделки с ХАМАС о прекращении огня. В четверг телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетский источник сообщал, что 39 палестинских детей и женщин будут освобождены из израильских тюрем в рамках гуманитарного перемирия. В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети. Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году