https://ria.ru/20231124/gaza-1911690744.html

ЦАХАЛ заявил, что возобновит операцию в Газе после окончания перемирия

ЦАХАЛ заявил, что возобновит операцию в Газе после окончания перемирия - РИА Новости, 24.11.2023

ЦАХАЛ заявил, что возобновит операцию в Газе после окончания перемирия

Армия Израиля возобновит боевые действия в секторе Газа после окончания перемирия, несмотря на давление по вопросу его продления, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:47

2023-11-24T17:47

2023-11-24T18:08

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

катар

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КАИР, 24 ноя - РИА Новости. Армия Израиля возобновит боевые действия в секторе Газа после окончания перемирия, несмотря на давление по вопросу его продления, заявил РИА Новости представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи."На Израиль оказывается давление по продлению этого временного перемирия. Израиль ясно говорит, что война возобновится, и она займет время. Мы провели воздушные и наземные операции на севере сектора Газа, и эта война будет расширяться дальше", - сказал Адраи, отвечая на вопрос о возможности введения режима постоянного прекращения огня.Представитель ЦАХАЛ также добавил, что армия "воспользуется периодом перемирия для того, чтобы подготовить предстоящие военные планы"."Палестинское движение ХАМАС всё еще обладает арсеналом ракет", - отметил он.В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.Позднее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".При этом ХАМАС пригрозил, что его "батальоны останутся в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем".

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар, хамас