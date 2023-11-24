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МИД Израиля назвал цель прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 24.11.2023
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15:50 24.11.2023 (обновлено: 15:55 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/gaza-1911649586.html
МИД Израиля назвал цель прекращения огня в секторе Газа
МИД Израиля назвал цель прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 24.11.2023
МИД Израиля назвал цель прекращения огня в секторе Газа
Целью объявленного в секторе Газа режима прекращения огня является выполнение части сделки, касающейся возвращения похищенных граждан, а сам Израиль полон... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:50
2023-11-24T15:55
мид израиля‎
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
восточный иерусалим
хамас
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Целью объявленного в секторе Газа режима прекращения огня является выполнение части сделки, касающейся возвращения похищенных граждан, а сам Израиль полон решимости ликвидировать "терроризм" в секторе Газа, рассказал РИА Новости официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор."Израиль полон решимости достичь своей цели: ликвидации терроризма в Газе военным путём… Прекращение огня предназначено только для выполнения этапа сделки по возвращению похищенных в свои дома. Израиль не остановится до тех пор, пока к нам не вернутся все 236 похищенных", - сказал Бен-Дор в ответ на вопрос о возможности превращения режима прекращения огня в постоянное перемирие.Собеседник агентства добавил, что государство Израиль не рассматривает решения кризиса, которые не предусматривают полного устранения террористической угрозы из палестинского анклава."Если бы любое государство в мире, включая европейские страны, подверглось такому же нападению, которому подверглись мы 7 октября, то оно не согласилось бы ни на какое решение, которое не обеспечило бы устранение террористической угрозы, которая убивает его граждан", - добавил Бен-Дор.В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. Пока стороны не обвиняли друг друга в нарушении перемирия.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
https://ria.ru/20231124/gaza-1911590060.html
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
израиль
восточный иерусалим
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мид израиля‎, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, восточный иерусалим, хамас
МИД Израиля‎, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС
МИД Израиля назвал цель прекращения огня в секторе Газа

МИД Израиля назвал целью прекращения огня в Газе возвращение похищенных граждан

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Целью объявленного в секторе Газа режима прекращения огня является выполнение части сделки, касающейся возвращения похищенных граждан, а сам Израиль полон решимости ликвидировать "терроризм" в секторе Газа, рассказал РИА Новости официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор.
"Израиль полон решимости достичь своей цели: ликвидации терроризма в Газе военным путём… Прекращение огня предназначено только для выполнения этапа сделки по возвращению похищенных в свои дома. Израиль не остановится до тех пор, пока к нам не вернутся все 236 похищенных", - сказал Бен-Дор в ответ на вопрос о возможности превращения режима прекращения огня в постоянное перемирие.
Собеседник агентства добавил, что государство Израиль не рассматривает решения кризиса, которые не предусматривают полного устранения террористической угрозы из палестинского анклава.
"Если бы любое государство в мире, включая европейские страны, подверглось такому же нападению, которому подверглись мы 7 октября, то оно не согласилось бы ни на какое решение, которое не обеспечило бы устранение террористической угрозы, которая убивает его граждан", - добавил Бен-Дор.
В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. Пока стороны не обвиняли друг друга в нарушении перемирия.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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МИД Израиля‎В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВосточный ИерусалимХАМАС
 
 
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