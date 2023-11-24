СМИ: израильские силы ушли из больницы "Аш-Шифа" в Газе, взорвав медтехнику
Al Jazeera: силы Израиля ушли из больницы "Аш-Шифа" в Газе, взорвав оборудование
© AP Photo / Abed KhaledПогибшие в результате удара во дворе больницы Аль-Шифа в городе Газа
© AP Photo / Abed Khaled
Погибшие в результате удара во дворе больницы Аль-Шифа в городе Газа
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Корреспондент телеканала Al Jazeera утверждает, что израильские силы покинули медкомплекс "Аш-Шифа" в Газе, взорвав перед этим оборудование и электрогенераторы.
"Израильские силы покинули медицинский комплекс "Аш-Шифа"... Перед уходом из больницы "Аш-Шифа" оккупант (израильские войска - ред.) взорвал оборудование больницы, включая электрогенераторы, кислородные насосы и рентгеновские аппараты", - сообщил корреспондент.
Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Однако главный врач больницы опроверг утверждения израильских военных, что среди пациентов и нашедших укрытие на территории больницы находятся боевики ХАМАС.
В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.
Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.
Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".