https://ria.ru/20231124/gaza-1911630089.html

СМИ: израильские силы ушли из больницы "Аш-Шифа" в Газе, взорвав медтехнику

СМИ: израильские силы ушли из больницы "Аш-Шифа" в Газе, взорвав медтехнику - РИА Новости, 24.11.2023

СМИ: израильские силы ушли из больницы "Аш-Шифа" в Газе, взорвав медтехнику

Корреспондент телеканала Al Jazeera утверждает, что израильские силы покинули медкомплекс "Аш-Шифа" в Газе, взорвав перед этим оборудование и электрогенераторы. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:07

2023-11-24T15:07

2023-11-24T15:07

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Корреспондент телеканала Al Jazeera утверждает, что израильские силы покинули медкомплекс "Аш-Шифа" в Газе, взорвав перед этим оборудование и электрогенераторы. "Израильские силы покинули медицинский комплекс "Аш-Шифа"... Перед уходом из больницы "Аш-Шифа" оккупант (израильские войска - ред.) взорвал оборудование больницы, включая электрогенераторы, кислородные насосы и рентгеновские аппараты", - сообщил корреспондент. Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Однако главный врач больницы опроверг утверждения израильских военных, что среди пациентов и нашедших укрытие на территории больницы находятся боевики ХАМАС. В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети. Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире