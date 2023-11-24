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Армия Израиля заявила, что не допустит возвращения жителей Газы на север - РИА Новости, 24.11.2023
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14:13 24.11.2023 (обновлено: 15:56 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/gaza-1911590060.html
Армия Израиля заявила, что не допустит возвращения жителей Газы на север
Армия Израиля заявила, что не допустит возвращения жителей Газы на север - РИА Новости, 24.11.2023
Армия Израиля заявила, что не допустит возвращения жителей Газы на север
Израиль не допустит возвращения жителей сектора Газа с юга на север анклава, заявил представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Авичай Адраи в эфире телеканала Sky... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:13
2023-11-24T15:56
в мире
израиль
хамас
сектор газа
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Израиль не допустит возвращения жителей сектора Газа с юга на север анклава, заявил представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Авичай Адраи в эфире телеканала Sky News Arabia. "Израиль отправил четкие послания. Мы не позволим направляться из южных регионов сектора Газа на север. &lt;...&gt; Наши силы сконцентрированы на согласованных рубежах. Север сектора Газа остается зоной боевых действий", — сказал он.Ранее в пятницу телеканал Al Jazeera сообщил, что ЦАХАЛ, несмотря на действующее перемирие, открыл огонь по палестинцам, пытавшимся вернуться в свои дома в северной части анклава. По данным издания, два человека погибли, еще несколько получили ранения.При этом утром газета Times of Israel писала, что израильская армия сбросила над сектором Газа листовки с призывом воздержаться от возвращения на север, который, как она заявила, остается зоной конфликта, несмотря на перемирие. Эту информацию подтвердил корреспондент РИА Новости.Сегодня в 8:00 мск вступило в силу четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и палестинским движением ХАМАС.Согласно достигнутым договоренностям, в рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных.Как сообщил израильский Channel 13, Управление тюрем Израиля получило список из 39 палестинских заключенных, которых планируется освободить в рамках сделки. Так, около полудня по израильскому времени эту группу должны были перевести в тюрьму Офер на Западном берегу. Израиль же ожидает, что сегодня в секторе Газа освободят 13 заложников.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231124/toplivo-1911515452.html
израиль
сектор газа
палестина
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в мире, израиль, хамас, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила, что не допустит возвращения жителей Газы на север

Армия обороны Израиля заявила, что не позволит жителям Газы вернуться на север

© AP Photo / Hatem MoussaИзраильский танк на дороге в центральной части сектора Газа
Израильский танк на дороге в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Израильский танк на дороге в центральной части сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Израиль не допустит возвращения жителей сектора Газа с юга на север анклава, заявил представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Авичай Адраи в эфире телеканала Sky News Arabia.
"Израиль отправил четкие послания. Мы не позволим направляться из южных регионов сектора Газа на север. <...> Наши силы сконцентрированы на согласованных рубежах. Север сектора Газа остается зоной боевых действий", — сказал он.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
12:28
Ранее в пятницу телеканал Al Jazeera сообщил, что ЦАХАЛ, несмотря на действующее перемирие, открыл огонь по палестинцам, пытавшимся вернуться в свои дома в северной части анклава. По данным издания, два человека погибли, еще несколько получили ранения.
При этом утром газета Times of Israel писала, что израильская армия сбросила над сектором Газа листовки с призывом воздержаться от возвращения на север, который, как она заявила, остается зоной конфликта, несмотря на перемирие. Эту информацию подтвердил корреспондент РИА Новости.
Сегодня в 8:00 мск вступило в силу четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и палестинским движением ХАМАС.
Автоцистерна с топливом въезжает в сектор Газа
Израиль пропустил цистерны с топливом в сектор Газа
10:53
Согласно достигнутым договоренностям, в рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.
Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных.
Как сообщил израильский Channel 13, Управление тюрем Израиля получило список из 39 палестинских заключенных, которых планируется освободить в рамках сделки. Так, около полудня по израильскому времени эту группу должны были перевести в тюрьму Офер на Западном берегу. Израиль же ожидает, что сегодня в секторе Газа освободят 13 заложников.
 
В миреИзраильХАМАССектор ГазаПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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