https://ria.ru/20231124/gaza-1911590060.html

Армия Израиля заявила, что не допустит возвращения жителей Газы на север

Армия Израиля заявила, что не допустит возвращения жителей Газы на север - РИА Новости, 24.11.2023

Армия Израиля заявила, что не допустит возвращения жителей Газы на север

Израиль не допустит возвращения жителей сектора Газа с юга на север анклава, заявил представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Авичай Адраи в эфире телеканала Sky... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:13

2023-11-24T14:13

2023-11-24T15:56

в мире

израиль

хамас

сектор газа

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911564310_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_934e955f2768058e325428a4c8212788.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Израиль не допустит возвращения жителей сектора Газа с юга на север анклава, заявил представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Авичай Адраи в эфире телеканала Sky News Arabia. "Израиль отправил четкие послания. Мы не позволим направляться из южных регионов сектора Газа на север. <...> Наши силы сконцентрированы на согласованных рубежах. Север сектора Газа остается зоной боевых действий", — сказал он.Ранее в пятницу телеканал Al Jazeera сообщил, что ЦАХАЛ, несмотря на действующее перемирие, открыл огонь по палестинцам, пытавшимся вернуться в свои дома в северной части анклава. По данным издания, два человека погибли, еще несколько получили ранения.При этом утром газета Times of Israel писала, что израильская армия сбросила над сектором Газа листовки с призывом воздержаться от возвращения на север, который, как она заявила, остается зоной конфликта, несмотря на перемирие. Эту информацию подтвердил корреспондент РИА Новости.Сегодня в 8:00 мск вступило в силу четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и палестинским движением ХАМАС.Согласно достигнутым договоренностям, в рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных.Как сообщил израильский Channel 13, Управление тюрем Израиля получило список из 39 палестинских заключенных, которых планируется освободить в рамках сделки. Так, около полудня по израильскому времени эту группу должны были перевести в тюрьму Офер на Западном берегу. Израиль же ожидает, что сегодня в секторе Газа освободят 13 заложников.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231124/toplivo-1911515452.html

израиль

сектор газа

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, хамас, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году