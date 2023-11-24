https://ria.ru/20231124/gaza-1911589255.html
СМИ: на севере Газы погибли двое жителей из-за обстрела со стороны ЦАХАЛ
СМИ: на севере Газы погибли двое жителей из-за обстрела со стороны ЦАХАЛ - РИА Новости, 24.11.2023
СМИ: на севере Газы погибли двое жителей из-за обстрела со стороны ЦАХАЛ
Двое жителей сектора Газа погибли, еще несколько получили ранения при попытке вернуться в свои дома на севере анклава, по ним открыли огонь израильские военные, РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:10
2023-11-24T14:10
2023-11-24T14:17
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
сектор газа
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ТУНИС, 24 ноя - РИА Новости. Двое жителей сектора Газа погибли, еще несколько получили ранения при попытке вернуться в свои дома на севере анклава, по ним открыли огонь израильские военные, сообщает телеканал al Jazeera.“Два человека погибли, несколько получили ранения, в результате обстрела израильской армии, при попытке вернуться в свои дома на севере анклава”, - сообщил корреспондент телеканала.Al Jazeera публикует кадры с погибшими в пятницу, доставленными в одну из больниц сектора Газа.В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.Позднее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".При этом ХАМАС пригрозил, что его "батальоны останутся в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем".Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что прекращение огня в секторе Газа является "короткой паузой", вслед за которой боевые действия "в интенсивном режиме" продолжатся как минимум еще два месяца.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа
СМИ: на севере Газы погибли двое жителей из-за обстрела со стороны ЦАХАЛ
Al Jazeera: на севере Газы погибли двое жителей из-за обстрела со стороны ЦАХАЛ
ТУНИС, 24 ноя - РИА Новости.
Двое жителей сектора Газа погибли, еще несколько получили ранения при попытке вернуться в свои дома на севере анклава, по ним открыли огонь израильские военные, сообщает телеканал al Jazeera
.
“Два человека погибли, несколько получили ранения, в результате обстрела израильской армии, при попытке вернуться в свои дома на севере анклава”, - сообщил корреспондент телеканала.
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Al Jazeera публикует кадры с погибшими в пятницу, доставленными в одну из больниц сектора Газа.
В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС
.
В среду стало известно, что Израиль
и ХАМАС при посредничестве Катара
достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
Позднее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.
Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".
При этом ХАМАС пригрозил, что его "батальоны останутся в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем".
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что прекращение огня в секторе Газа является "короткой паузой", вслед за которой боевые действия "в интенсивном режиме" продолжатся как минимум еще два месяца.