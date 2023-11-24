https://ria.ru/20231124/gaza-1911480021.html

Врач из Палестины рассказал, что военные не прячутся в больницах

Врач из Палестины рассказал, что военные не прячутся в больницах - РИА Новости, 24.11.2023

Врач из Палестины рассказал, что военные не прячутся в больницах

В больницах сектора Газа не прячутся вооружённые люди, там находятся мирные жители, персонал и гражданская техника, рассказал 13 лет работавший в больницах... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T05:42

2023-11-24T05:42

2023-11-24T05:42

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палестина

сектор газа

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В больницах сектора Газа не прячутся вооружённые люди, там находятся мирные жители, персонал и гражданская техника, рассказал 13 лет работавший в больницах анклава врач Сакир Самир. Медик прилетел в аэропорт "Домодедово" из Каира очередным эвакуационным рейсом МЧС РФ. "Нет (вооруженных людей в больницах - ред.). Вот они зашли в госпиталь "Аш-Шифа", нашли что-нибудь?" - заявил врач. По его словам, он работает в секторе Газа отороларингологом сразу в нескольких больницах, в том числе в "Аль-Ауда", которая с начала эскалации конфликта подвергалась ударам израильских артиллерии и ракет. "В Газе я уже 13 лет. Я (работал) в "Аль-Ауда"... каждый день, ни электричества, ни топлива, ни солнечной энергии, операции делают без наркоза", - рассказал он. Спецборт с седьмой группой из 103 россиян и их семей из сектора Газы приземлился в аэропорту "Домодедово" в 0.38 мск, рассказали агентству в МЧС РФ. Ранее ещё две группы проживающих в секторе Газа граждан России и членов были доставлены спецбортами МЧС РФ в "Домодедово" из Египта. Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Однако главный врач больницы опроверг утверждения израильских военных, что среди пациентов и нашедших укрытие на территории больницы находятся боевики ХАМАС. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что глава госпиталя "Аш-Шифа" задержан из-за обнаруженных доказательств использования больницы как командного пункта палестинского движения ХАМАС. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что больница больше не может функционировать, а оставшихся в ней пациентов нужно эвакуировать. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 14,8 тысячи человек, пострадали более 36 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/evakuatsiya-1911477747.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911476147.html

https://ria.ru/20231124/pomosch-1911471544.html

https://ria.ru/20231124/gaza-1911469819.html

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в мире, палестина, сектор газа, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году