https://ria.ru/20231124/g20-1911553019.html
В Кремле прокомментировали отсутствие Байдена на онлайн-саммите G20
В Кремле прокомментировали отсутствие Байдена на онлайн-саммите G20 - РИА Новости, 24.11.2023
В Кремле прокомментировали отсутствие Байдена на онлайн-саммите G20
Отсутствие президента США Джо Байдена никак не повлияло на ход саммита G20, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:58
2023-11-24T12:58
2023-11-24T12:58
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Отсутствие президента США Джо Байдена никак не повлияло на ход саммита G20, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20231020/obvineniya-1904126720.html
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сша, джо байден, в мире
В Кремле прокомментировали отсутствие Байдена на онлайн-саммите G20
Песков: отсутствие Байдена никак не повлияло на ход онлайн-саммита G20
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Отсутствие президента США Джо Байдена никак не повлияло на ход саммита G20, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В Кремле прокомментировали обвинения Байдена в адрес России