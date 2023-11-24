https://ria.ru/20231124/g20-1911553019.html

В Кремле прокомментировали отсутствие Байдена на онлайн-саммите G20

В Кремле прокомментировали отсутствие Байдена на онлайн-саммите G20 - РИА Новости, 24.11.2023

В Кремле прокомментировали отсутствие Байдена на онлайн-саммите G20

Отсутствие президента США Джо Байдена никак не повлияло на ход саммита G20, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:58

2023-11-24T12:58

2023-11-24T12:58

сша

джо байден

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Отсутствие президента США Джо Байдена никак не повлияло на ход саммита G20, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20231020/obvineniya-1904126720.html

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2023

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сша, джо байден, в мире