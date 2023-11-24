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В Кремле прокомментировали отсутствие Байдена на онлайн-саммите G20 - РИА Новости, 24.11.2023
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12:58 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/g20-1911553019.html
В Кремле прокомментировали отсутствие Байдена на онлайн-саммите G20
В Кремле прокомментировали отсутствие Байдена на онлайн-саммите G20 - РИА Новости, 24.11.2023
В Кремле прокомментировали отсутствие Байдена на онлайн-саммите G20
Отсутствие президента США Джо Байдена никак не повлияло на ход саммита G20, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:58
2023-11-24T12:58
сша
джо байден
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Отсутствие президента США Джо Байдена никак не повлияло на ход саммита G20, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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сша, джо байден, в мире
США, Джо Байден, В мире
В Кремле прокомментировали отсутствие Байдена на онлайн-саммите G20

Песков: отсутствие Байдена никак не повлияло на ход онлайн-саммита G20

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Отсутствие президента США Джо Байдена никак не повлияло на ход саммита G20, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В Кремле прокомментировали обвинения Байдена в адрес России
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