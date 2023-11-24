https://ria.ru/20231124/finlyandiya-1911489021.html

Финляндия может огранить подачу заявок об убежище, пишут СМИ

Финляндия может огранить подачу заявок об убежище, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2023

Финляндия может огранить подачу заявок об убежище, пишут СМИ

Финляндия может ограничить подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки, если РФ "продолжит пропускать мигрантов" без документов через границу, заявила глава... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T08:40

2023-11-24T08:40

2023-11-24T09:04

финляндия

хельсинки

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Финляндия может ограничить подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки, если РФ "продолжит пропускать мигрантов" без документов через границу, заявила глава финского МИД Элина Валтонен в интервью газете Financial Times."Глава МИД Финляндии заявила, что, если Россия активизирует свою деятельность, позволяя мигрантам из таких стран, как Йемен, Ирак и Сирия, пересекать границу без документов, ее страна (Финляндия) может ограничить подачу заявлений о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки", - пишет издание.Как отмечает Financial Times, Финляндия заявляет, что Россия якобы использует мигрантов, чтобы оказать на Хельсинки своего рода давление.Ранее пограничная охрана Финляндии сообщила, что правительство страны из-за неконтролируемого прибытия людей через пропускные пункты на границе с Россией временно прекращает работу трех КПП на северо-востоке страны - "Вартиус", "Салла" и "Куусамо". Ранее, 18 ноября, были закрыты четыре КПП на юго-востоке страны - "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". Все семь пунктов закрыты до 23 декабря."Мы сделали это шаг за шагом, чтобы дать понять России, что мы не можем смириться с проведением этой гибридной операции", - заявила Валтонен, комментируя закрытие КПП.По словам главы МИД Финляндии, за последние несколько недель власти страны "стали свидетелями того, как Россия изменила свою пограничную политику". Как заявила Валтонен, Россия якобы не только пропускает людей без документов через границу. По ее словам, якобы есть доказательства того, что мигрантам "помогают пересечь границу".Она добавила, что Хельсинки готовы к "всем возможным сценариям" в отношениях с Россией в ближайшие годы.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе с РФ, заявил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, Песков подчеркнул, что они соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения Москва не приемлет.Единственным пунктом пересечения границы через сухопутную границу между Финляндией, ЕС и Россией станет "Райа-Йоосеппи - Лотта", финская часть которого работает с понедельника по воскресенье с 10.00 до 14.00.Пограничный переход "Райа-Йоосеппи" был открыт в Финляндии 25 января 1967 года. В первые два года границу разрешалось пересекать только гражданам Финляндии и Советского Союза. Граница была открыта для граждан других стран 1 августа 1969 года, а международным пограничным пунктом он стал 4 сентября 1989 года.

https://ria.ru/20231119/vartius-1910394023.html

https://ria.ru/20231118/bezhentsy-1910292014.html

https://ria.ru/20231118/finlyandiya-1910210012.html

https://ria.ru/20231123/finlyandiya-1911261735.html

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финляндия, хельсинки, россия