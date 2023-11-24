https://ria.ru/20231124/fermery-1911598007.html

Молдавские фермеры выразили готовность к продолжению протестов

Молдавские фермеры выразили готовность к продолжению протестов - РИА Новости, 24.11.2023

Молдавские фермеры выразили готовность к продолжению протестов

Молдавские фермеры, которые второй день протестуют в Кишиневе, намерены продолжать свою акцию еще неделю, заявил один из организаторов, лидер ассоциации "Сила... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:26

2023-11-24T14:26

2023-11-24T14:27

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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Молдавские фермеры, которые второй день протестуют в Кишиневе, намерены продолжать свою акцию еще неделю, заявил один из организаторов, лидер ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. В четверг группа протестующих направила молдавскому премьеру Дорину Речану свои требования. Не дождавшись ответа, манифестанты направились с техникой в центр Кишинева. В действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав освободить проезжую часть. Между фермерами и полицией началась потасовка, протестующих оттеснили. Однако нескольким колоннам все же удалось заехать в город, они оставили технику на ночь на центральной площади Кишинева, чтобы продолжить протест в пятницу. "Мы не уйдем отсюда, пока не получим результат. Мы пришли сюда за диалогом, мы хотим мирно решить проблему, любой протест, каким бы жестким он не был, заканчивается диалогом, поэтому мы хотим с него начать. Да, у нас запланированы марши, еще мы подали заявку на протест на всю неделю вперед - аграрии готовы к действиям, готовы защищать свои права", - заявил Слусарь журналистам. Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. В ассоциации отметили, что в акции протеста задействованы 200 единиц сельхозтехники. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.

https://ria.ru/20231122/moldavia-1911195276.html

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кишинев, в мире, молдавия