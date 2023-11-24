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Самолет МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Самолет МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву - РИА Новости, 24.11.2023

Самолет МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Самолет Ил-76 МЧС России с россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву, на борту находится более 100 человек, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:37

2023-11-24T18:37

2023-11-24T18:43

каир (город)

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России с россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву, на борту находится более 100 человек, сообщается в Telegram-канале ведомства."Самолет Ил-76 МЧС России с россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву. На борту - более 100 эвакуированных", - говорится в сообщении.

каир (город)

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каир (город), москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году