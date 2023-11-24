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В Москву доставят более ста россиян, эвакуированных из Газы - РИА Новости, 24.11.2023
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14:59 24.11.2023 (обновлено: 15:02 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/evakuatsiya-1911622715.html
В Москву доставят более ста россиян, эвакуированных из Газы
В Москву доставят более ста россиян, эвакуированных из Газы - РИА Новости, 24.11.2023
В Москву доставят более ста россиян, эвакуированных из Газы
Еще более 100 россиян и членов их семей из Газы доставят в Москву рейсом из Каира, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:59
2023-11-24T15:02
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
каир (город)
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Еще более 100 россиян и членов их семей из Газы доставят в Москву рейсом из Каира, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Более 100 россиян и членов их семей из Газы доставят в Москву. Колонны автобусов с гражданами направляются в аэропорт Каира. Эвакуированных сопровождают спасатели и медики МЧС России, они оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что это уже восьмой спецрейс чрезвычайного ведомства
москва
каир (город)
сектор газа
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, каир (город), сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Каир (город), Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Москву доставят более ста россиян, эвакуированных из Газы

В Москву доставят более ста россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы

© РИА Новости / Максим БлиновРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Еще более 100 россиян и членов их семей из Газы доставят в Москву рейсом из Каира, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"Более 100 россиян и членов их семей из Газы доставят в Москву. Колонны автобусов с гражданами направляются в аэропорт Каира. Эвакуированных сопровождают спасатели и медики МЧС России, они оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже восьмой спецрейс чрезвычайного ведомства
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваКаир (город)Сектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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