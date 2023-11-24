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В Москву доставят более ста россиян, эвакуированных из Газы

В Москву доставят более ста россиян, эвакуированных из Газы - РИА Новости, 24.11.2023

В Москву доставят более ста россиян, эвакуированных из Газы

Еще более 100 россиян и членов их семей из Газы доставят в Москву рейсом из Каира, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:59

2023-11-24T14:59

2023-11-24T15:02

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

каир (город)

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Еще более 100 россиян и членов их семей из Газы доставят в Москву рейсом из Каира, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Более 100 россиян и членов их семей из Газы доставят в Москву. Колонны автобусов с гражданами направляются в аэропорт Каира. Эвакуированных сопровождают спасатели и медики МЧС России, они оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что это уже восьмой спецрейс чрезвычайного ведомства

москва

каир (город)

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, каир (город), сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире