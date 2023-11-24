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В Домодедово прибыла новая группа эвакуированных из сектора Газа россиян - РИА Новости, 24.11.2023
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00:46 24.11.2023 (обновлено: 00:59 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/evakuatsiya-1911470195.html
В Домодедово прибыла новая группа эвакуированных из сектора Газа россиян
В Домодедово прибыла новая группа эвакуированных из сектора Газа россиян - РИА Новости, 24.11.2023
В Домодедово прибыла новая группа эвакуированных из сектора Газа россиян
Самолет МЧС с новой группой россиян и их родственников, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T00:46
2023-11-24T00:59
общество
россия
домодедово (аэропорт)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
палестина
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Самолет МЧС с новой группой россиян и их родственников, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово, передает корреспондент РИА Новости.По данным МЧС, на борту — 103 гражданина России и членов их семей, включая 47 детей. Самолет приземлился в столичном аэропорту в 0.38 ночи.Прибывшие этим рейсом соотечественники находятся в зоне таможенного контроля. С ними работают медики и волонтеры.Как сообщил директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко, КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта с начала эскалации ситуации в палестинском анклаве пересекли 750 россиян.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. ООН в 1947 году определила создание двух государств — Израиля и Палестины, но образовалось только еврейское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы, приостановив поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 200-250 человек.
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911454238.html
https://ria.ru/20231123/pomosch-1911254017.html
россия
сектор газа
палестина
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общество, россия, домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина
Общество, Россия, Домодедово (аэропорт), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина
В Домодедово прибыла новая группа эвакуированных из сектора Газа россиян

В Домодедово прибыл новый борт МЧС с россиянами, эвакуированными из сектора Газа

© РИА Новости / Максим БлиновРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Самолет МЧС с новой группой россиян и их родственников, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово, передает корреспондент РИА Новости.
По данным МЧС, на борту — 103 гражданина России и членов их семей, включая 47 детей. Самолет приземлился в столичном аэропорту в 0.38 ночи.
Прибывшие этим рейсом соотечественники находятся в зоне таможенного контроля. С ними работают медики и волонтеры.
Как сообщил директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко, КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта с начала эскалации ситуации в палестинском анклаве пересекли 750 россиян.
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Вчера, 21:16

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. ООН в 1947 году определила создание двух государств — Израиля и Палестины, но образовалось только еврейское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы, приостановив поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 200-250 человек.
 
ОбществоРоссияДомодедово (аэропорт)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаПалестина
 
 
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