В Домодедово прибыла новая группа эвакуированных из сектора Газа россиян
В Домодедово прибыл новый борт МЧС с россиянами, эвакуированными из сектора Газа
© РИА Новости / Максим БлиновРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Самолет МЧС с новой группой россиян и их родственников, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово, передает корреспондент РИА Новости.
Прибывшие этим рейсом соотечественники находятся в зоне таможенного контроля. С ними работают медики и волонтеры.
Как сообщил директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко, КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта с начала эскалации ситуации в палестинском анклаве пересекли 750 россиян.
Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы, приостановив поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 200-250 человек.