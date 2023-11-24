https://ria.ru/20231124/dublin-1911474224.html
Армия Ирландии опровергла сообщения о разворачивании сил в Дублине
Армия Ирландии опровергла сообщения о разворачивании сил в Дублине - РИА Новости, 24.11.2023
Армия Ирландии опровергла сообщения о разворачивании сил в Дублине
Армия Ирландии опровергла циркулирующие слухи о присутствии своих подразделений в центре столицы страны Дублине, который оказался охвачен беспорядками после... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T02:16
2023-11-24T02:16
2023-11-24T10:08
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Армия Ирландии опровергла циркулирующие слухи о присутствии своих подразделений в центре столицы страны Дублине, который оказался охвачен беспорядками после инцидента с нападением на детей. Начавшиеся в Дублине протесты переросли в беспорядки, участники которой, по словам полиции, "руководствовались ультраправой идеологией". Была подожжена одна из патрульных машин, горели трамваи и автобусы. Участники беспорядков также разграбили несколько магазинов на О'Коннелл-стрит - одной из самых известных улиц Дублина. "Распространенные изображения автомобилей Сил обороны в центре Дублина относятся не к сегодняшнему вечеру, а к отдельной плановой операции и не имеют отношения к сегодняшним событиям", - говорится в заявлении военных в соцсетях. Командование армии призвало всех внимательно относиться к распространению дезинформации и соблюдать осторожность. Нападение неизвестного с ножом произошло в четверг днем недалеко от школы для девочек. Всего были ранены пять человек, в том числе трое детей. По информации полиции, подозреваемый в совершении преступления - мужчина старше 50 лет, который действовал в одиночку. Террористический мотив нападения не рассматривается, отметили правоохранители.
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в мире, дублин, ирландия
Армия Ирландии опровергла сообщения о разворачивании сил в Дублине
Армия Ирландии опровергла сообщения о разворачивании сил в центре Дублина
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Армия Ирландии опровергла циркулирующие слухи о присутствии своих подразделений в центре столицы страны Дублине, который оказался охвачен беспорядками после инцидента с нападением на детей.
Начавшиеся в Дублине протесты переросли в беспорядки, участники которой, по словам полиции, "руководствовались ультраправой идеологией". Была подожжена одна из патрульных машин, горели трамваи и автобусы. Участники беспорядков также разграбили несколько магазинов на О'Коннелл-стрит - одной из самых известных улиц Дублина.
"Распространенные изображения автомобилей Сил обороны в центре Дублина относятся не к сегодняшнему вечеру, а к отдельной плановой операции и не имеют отношения к сегодняшним событиям", - говорится в заявлении военных в соцсетях.
Командование армии призвало всех внимательно относиться к распространению дезинформации и соблюдать осторожность.
Нападение неизвестного с ножом произошло в четверг днем недалеко от школы для девочек. Всего были ранены пять человек, в том числе трое детей. По информации полиции, подозреваемый в совершении преступления - мужчина старше 50 лет, который действовал в одиночку. Террористический мотив нападения не рассматривается, отметили правоохранители.
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