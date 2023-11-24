https://ria.ru/20231124/dtp-1911525901.html

На юге Москвы Lexus сбил двух пешеходов на переходе

На юге Москвы Lexus сбил двух пешеходов на переходе - РИА Новости, 24.11.2023

На юге Москвы Lexus сбил двух пешеходов на переходе

Водитель Lexus сбил двух девушек-пешеходов на "зебре" на юге Москвы, пострадавшие в больнице, рассказали в пятницу в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:27

2023-11-24T11:27

2023-11-24T11:29

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Водитель Lexus сбил двух девушек-пешеходов на "зебре" на юге Москвы, пострадавшие в больнице, рассказали в пятницу в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. Инцидент произошел на Большой Тульской улице в районе дома 11, пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому переходу. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две девушки, которых доставили в медучреждение. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции, по факту дорожной аварии проводится проверка", - говорится в сообщении УГИБДД.

https://ria.ru/20231123/avariya-1911465654.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва