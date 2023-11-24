https://ria.ru/20231124/dtp-1911525901.html
На юге Москвы Lexus сбил двух пешеходов на переходе
На юге Москвы Lexus сбил двух пешеходов на переходе - РИА Новости, 24.11.2023
На юге Москвы Lexus сбил двух пешеходов на переходе
Водитель Lexus сбил двух девушек-пешеходов на "зебре" на юге Москвы, пострадавшие в больнице, рассказали в пятницу в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:27
2023-11-24T11:27
2023-11-24T11:29
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Водитель Lexus сбил двух девушек-пешеходов на "зебре" на юге Москвы, пострадавшие в больнице, рассказали в пятницу в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. Инцидент произошел на Большой Тульской улице в районе дома 11, пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому переходу. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две девушки, которых доставили в медучреждение. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции, по факту дорожной аварии проводится проверка", - говорится в сообщении УГИБДД.
https://ria.ru/20231123/avariya-1911465654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На юге Москвы Lexus сбил двух пешеходов на переходе
Lexus сбил двух девушек на переходе на Большой Тульской улице в Москве
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Водитель Lexus сбил двух девушек-пешеходов на "зебре" на юге Москвы, пострадавшие в больнице, рассказали в пятницу в Telegram-канале
Госавтоинспекции столицы.
Инцидент произошел на Большой Тульской улице в районе дома 11, пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому переходу.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две девушки, которых доставили в медучреждение. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции, по факту дорожной аварии проводится проверка", - говорится в сообщении УГИБДД.
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