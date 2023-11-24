https://ria.ru/20231124/dtp-1911479858.html

В ДТП под Новосибирском погиб человек

В ДТП под Новосибирском погиб человек - РИА Новости, 24.11.2023

В ДТП под Новосибирском погиб человек

Один человек погиб и еще трое пострадали в дорожной аварии с выездом на встречную полосу в Новосибирской области, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T05:34

2023-11-24T05:34

2023-11-24T09:57

происшествия

авто

новосибирская область

болотнинский район

россия

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НОВОСИБИРСК, 24 ноя – РИА Новости. Один человек погиб и еще трое пострадали в дорожной аварии с выездом на встречную полосу в Новосибирской области, сообщает Госавтоинспекция региона. По предварительной информации, авария произошла 24 ноября около 3.00 (23.00 мск четверга) на территории Болотнинского района Новосибирской области. "Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Nexia, двигаясь по автодороге Р-255 "Сибирь" со стороны города Кемерово в сторону города Новосибирск, на 142-м километре автодороги, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Honda Freed под управлением водителя 1969 года рождения, который двигался во встречном направлении, после чего автомобиль Daewoo сталкивается с попутным автомобилем Мan", - говорится в сообщении. По данным полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Daewoo скончался, а его пассажиры 1998 и 1999 года рождения получили травмы. Травмирована также пассажирка автомобиля Нonda - женщина 1965 года рождения. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20231123/avariya-1911465654.html

https://ria.ru/20231123/avariya-1911441101.html

новосибирская область

болотнинский район

россия

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происшествия, авто, новосибирская область, болотнинский район, россия