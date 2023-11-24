https://ria.ru/20231124/dron-1911653314.html
В ДНР ребенок пострадал при сбросе боеприпаса с дрона
В ДНР ребенок пострадал при сбросе боеприпаса с дрона - РИА Новости, 24.11.2023
В ДНР ребенок пострадал при сбросе боеприпаса с дрона
Десятилетняя девочка получила ранения в результате сброса боеприпаса в поселке Старомихайловка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:55
2023-11-24T15:55
2023-11-24T15:55
специальная военная операция на украине
жкх
старомихайловка
донецк
кировский район
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Десятилетняя девочка получила ранения в результате сброса боеприпаса в поселке Старомихайловка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате сброса взрывного устройства с БПЛА в поселке городского типа Старомихайловка во дворе дома по улице Партизанской получила ранение девочка 2013 года рождения", - говорится в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 13.00 сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
https://ria.ru/20231124/obstrel-1911573369.html
старомихайловка
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жкх, старомихайловка, донецк, кировский район, сцкк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Старомихайловка, Донецк, Кировский район, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк)
В ДНР ребенок пострадал при сбросе боеприпаса с дрона
В ДНР десятилетняя девочка пострадала при сбросе боеприпаса с дрона