https://ria.ru/20231124/dron-1911653314.html

В ДНР ребенок пострадал при сбросе боеприпаса с дрона

В ДНР ребенок пострадал при сбросе боеприпаса с дрона - РИА Новости, 24.11.2023

В ДНР ребенок пострадал при сбросе боеприпаса с дрона

Десятилетняя девочка получила ранения в результате сброса боеприпаса в поселке Старомихайловка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:55

2023-11-24T15:55

2023-11-24T15:55

специальная военная операция на украине

жкх

старомихайловка

донецк

кировский район

сцкк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Десятилетняя девочка получила ранения в результате сброса боеприпаса в поселке Старомихайловка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате сброса взрывного устройства с БПЛА в поселке городского типа Старомихайловка во дворе дома по улице Партизанской получила ранение девочка 2013 года рождения", - говорится в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 13.00 сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.

https://ria.ru/20231124/obstrel-1911573369.html

старомихайловка

донецк

кировский район

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жкх, старомихайловка, донецк, кировский район, сцкк, алексей кулемзин (донецк)