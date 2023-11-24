https://ria.ru/20231124/demokraty-1911484571.html

Раскол демократов по Газе становится проблемой для Байдена, пишут СМИ

Раскол демократов по Газе становится проблемой для Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2023

Раскол демократов по Газе становится проблемой для Байдена, пишут СМИ

Растущий раскол в Демократической партии США относительно действий американского президента Джо Байдена вокруг палестино-израильского конфликта становится... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T07:19

2023-11-24T07:19

2023-11-24T07:19

в мире

сша

израиль

джо байден

биньямин нетаньяху

хамас

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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Растущий раскол в Демократической партии США относительно действий американского президента Джо Байдена вокруг палестино-израильского конфликта становится серьезной политической проблемой для главы государства, сообщает газета The Hill. "Растущий раскол внутри Демократической партии вокруг действий президента Байдена по войне Израиля с (палестинским движением - ред.) Хамас становится серьезной политической проблемой для 81-летнего президента", - говорится в публикации. Подчеркивается, что это также накладывается на сложности, с которыми сталкивается Байден при работе с молодыми избирателями и при попытках "зарядить энергией" свою же партию. Как пишет издание, аналитики и демократические стратеги отмечают растущее разочарование по отношению к хозяину Белого дома со стороны либерально настроенных однопартийцев, в особенности - молодых демократов, которое может нанести удар по партии в 2024 году, когда в США пройдут не только президентские выборы, но очередные выборы в конгресс. В частности, эксперты отмечают, что если бы выборы в США проходили в ближайшие две недели, то у демократов была бы "действительно большая проблема". Отдельным аргументом служат социологические опросы. Так, согласно исследованию телеканала NBC News, 70% избирателей в возрасте от 18 до 34 лет не одобряют действия Байдена по ситуации на Ближнем Востоке. Также указывается, что нежелание Байдена призывать Израиль к прекращению огня становится отдельным вопросом, вызывающим значительную напряженности в рядах прогрессивных сторонников демократов. В палате представителей американского конгресса более 40 демократов призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке. Наконец, удар по рейтингу Байдена также оказывают действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который "в значительной степени игнорирует" призывы президента США к более осторожному применению военной силы для снижения жертв среди палестинского населения. Из-за этого американский лидер "рискует выглядеть слабым", и чем дольше продолжается эскалация конфликта, тем с большей вероятностью он может разрастись до регионального противостояния, угрожая втянуть Байдена в ряд связанных с этим политических трудностей. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысяч человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911476147.html

https://ria.ru/20231124/pomosch-1911471544.html

https://ria.ru/20231124/gaza-1911469819.html

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в мире, сша, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас