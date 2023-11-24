https://ria.ru/20231124/demobilizatsiya-1911741654.html

Секретарь СНБО анонсировал волну демобилизации на Украине

Секретарь СНБО анонсировал волну демобилизации на Украине - РИА Новости, 25.11.2023

Секретарь СНБО анонсировал волну демобилизации на Украине

На Украине пройдет волна демобилизации, речь идет о призванных в армию до февраля прошлого года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-24T21:15

2023-11-24T21:15

2023-11-25T06:35

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На Украине пройдет волна демобилизации, речь идет о призванных в армию до февраля прошлого года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире "Украинского радио"."Сегодня состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего и этому вопросу было уделено большое внимание <...>. Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей, то (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их", — сказал он.Как уточнил чиновник, срочники, чей срок службы истек, но они хотят остаться, могут заключить контракт, остальных же демобилизуют."Это справедливо", — резюмировал Данилов.При этом, по данным СВР России, западные страны требуют от киевских властей активизировать мобилизационные мероприятия для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ.На Украине уже начали активно обсуждать этот вопрос. Так, в конце октября об усилении мобилизации говорил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин. О необходимости тотального призыва заявил и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук.Кроме того, в Раде готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва для студентов, получающих второе и третье высшее образование, предлагается также сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за инвалидами.На Украине 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20231124/ukraina-1911497696.html

https://ria.ru/20231124/zelenskiy-1911633189.html

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