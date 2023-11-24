https://ria.ru/20231124/delovaya_missiya-1911552882.html
Российские производители отправятся в Мьянму с деловой миссией РЭЦ
Российские производители отправятся в Мьянму с деловой миссией РЭЦ - РИА Новости, 24.11.2023
Российские производители отправятся в Мьянму с деловой миссией РЭЦ
Многоотраслевая деловая миссия, в которой примут участие 8 российских производителей, пройдет 5-6 декабря в Янгоне в Мьянме, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:57
2023-11-24T12:57
2023-11-24T12:57
российский экспортный центр (рэц)
экономика
мьянма
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия, в которой примут участие 8 российских производителей, пройдет 5-6 декабря в Янгоне в Мьянме, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Компании представят продукцию и решения в области информационных технологий, пищевой промышленности и машиностроения. Миссию организует Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке Торгового представительства России в Мьянме", - говорится в сообщении.Планируется, что в ходе бизнес-миссии российские компании проведут порядка 100 целевых переговоров с потенциальными партнерами из Мьянмы."5 декабря также состоится рабочая встреча "Векторы развития двустороннего сотрудничества между Россией и Мьянмой", на которой представители профильных ассоциаций и бизнес-сообщества обсудят возможные направления наращивания и углубления взаимодействия между странами на разных уровнях", - отмечают в РЭЦ.Там напомнили, что в 2023 году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой. Бизнес-миссия станет еще одним шагом для укрепления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
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российский экспортный центр (рэц), экономика, мьянма
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Мьянма
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия, в которой примут участие 8 российских производителей, пройдет 5-6 декабря в Янгоне в Мьянме, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Компании представят продукцию и решения в области информационных технологий, пищевой промышленности и машиностроения. Миссию организует Российский экспортный центр
(Группа ВЭБ.РФ) при поддержке Торгового представительства России в Мьянме", - говорится в сообщении.
Планируется, что в ходе бизнес-миссии российские компании проведут порядка 100 целевых переговоров с потенциальными партнерами из Мьянмы
.
"5 декабря также состоится рабочая встреча "Векторы развития двустороннего сотрудничества между Россией и Мьянмой", на которой представители профильных ассоциаций и бизнес-сообщества обсудят возможные направления наращивания и углубления взаимодействия между странами на разных уровнях", - отмечают в РЭЦ.
Там напомнили, что в 2023 году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой. Бизнес-миссия станет еще одним шагом для укрепления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
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